Nové podmínky pro práci? Naučte se s umělou inteligencí, dostanete více peněz

Drtivá většina zaměstnavatelů plánuje v brzké době zavést na pracoviště AI

O zaměstnance využívající AI je velký zájem, těch je ale málo

Zaměstnavatelé díky AI očekávají bezmála 50% navýšení produktivity

Nový průzkum společností Access Partnership a Amazon Web Services (AWS) odhalil naléhavou potřebu firem zaměstnávat pracovníky s kvalifikací v oblasti umělé inteligence. 73 % amerických zaměstnavatelů ji považuje za prioritu, ale většina z nich nemůže potřebné talenty nikde najít.

Umělá inteligence bude téměř všude

Zpráva založená na odpovědích 3 297 zaměstnanců a 1 340 organizací z různých odvětví také předpovídá výraznou integraci AI na pracovišti v rámci příštích pěti let, přičemž 92 % zaměstnavatelů plánuje právě v nadcházejících letech přijmout nějaké řešení využívající AI. Umělá inteligence se tak postupem času dostane nejspíš do drtivé většiny oborů a podle všeho to nebude trvat dlouho. Ostatně už dnes si v některých případech nemůžeme být zcela jistí, zda to, co čteme či vidíme, není, byť třeba jen částečně, dílem generativní umělé inteligence.

Mezi klíčové poznatky studie také patří velké očekávání, že AI bude přínosem pro mnoho oddělení mimo IT. Konkrétně jde například o marketing, prodej nebo oddělení lidských zdrojů, kde se díky nasazení umělé inteligence předpokládá velká automatizace úkolů, zlepšení pracovních postupů a zlepšení komunikace. Přes 90 procent oslovených zaměstnavatelů předpokládá, že díky AI zavedou nové inovace a automatizují opakující se úkoly.

Víc práce, víc peněz?

Zpráva také zdůrazňuje finanční výhody pro zaměstnance, kteří budou umět pracovat s umělou inteligencí. Právě takové čekají značné příplatky, a to napříč odděleními. Studie naznačuje také potenciální nárůst produktivity, s čímž by mohla AI pomoct údajně až o 49 %.

„Dotazovaní zaměstnanci předpokládají, že AI bude mít pozitivní dopad na jejich kariéru (84 %). Vedle toho se téměř osm z deseti zaměstnanců (79 % zajímá o rozvoj dovednosti v oblasti AI, s cílem kariérního posunu. Největší tři důvody, proč zaměstnanci uvádějí touhu naučit se AI jsou: vyšší efektivita práce (51 %), vyšší plat (44 %) a rychlejší kariérní postup (42 %),“ jak se píše ve studii Accelerating AI Skills.

Kolem praktického nasazení generativní umělé inteligence nicméně panuje i značná nejistota, neboť 82 % dotázaných zaměstnavatelů a zaměstnanců prý neví, jaké konkrétní dovednosti je třeba sledovat a otázky panují i okolo dostupných školení. Zájem o vzdělávání mezi dotázanými každopádně je – téměř 80 % pracovníků vyjádřilo zájem o zvýšení kvalifikace v oblasti AI za účelem kariérního postupu. Otázkou je, jak na případná školení naskočí příslušné firmy a nakolik to bude v rukou samotných zaměstnanců.