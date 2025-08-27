Nothing se chlubí cizím peřím. Fotky z bezzrcadlovky vydává za snímky z Nothing Phone (3)

- Značka Nothing si uřízla pořádnou ostudu
- Přímo ve svém vlajkovém telefonu propaguje fotografie, které si zakoupila na fotobance
- Podobnou kauzu v minulosti řešil Samsung nebo Huawei
Značka Nothing na začátku července představila svůj dosud nejvybavenější smartphone Nothing Phone (3). Sama o něm hovoří jako o vlajkové lodi, avšak ve srovnání s konkurencí v některých oblastech ztrácí. Podle posledních zjištění navíc britská firma podvádí v marketingových materiálech, když slibuje věci, které ve skutečnosti její vlajkový telefon neumí.
Propagované fotky z Nothing Phone (3) jsou ve skutečnosti z fotobanky
Jak zjistil jeden z uživatelů, britská značka ve svých propagačních materiálech láká na působivě vypadající fotografie z Nothing Phone (3), avšak minimálně některé z těchto snímků daný telefon nepořídil – pocházejí totiž z fotobanky a byly nasnímány jinými přístroji.
Tato propagace se navíc odehrává přímo v telefonu, konkrétně ve fotoaplikaci (ve verzi pro Oceánii) – ta obsahuje demo režim, který vysvětluje jednak schopnosti a funkce jednotlivých fotoaparátů, a také obsahuje kartu #WithNothing odkazující na galerii snímků, které údajně pořídila komunita smartphonem Nothing Phone (3). Potíž je ovšem v tom, že ani jeden z pěti náhledových obrázků nebyl pořízeny tímto telefonem, všechny byly stažené z fotobanky Stills.
Redakce serveru Android Authority oslovila jednoho autora fotografie z fotobanky a dostala od něj poměrně jednoznačné prohlášení:
„Jsem vlastníkem jedné z fotografií zmíněných v této zprávě. Mohu potvrdit, že má fotografie nebyla pořízena telefonem Nothing Phone, ale mojí bezzrcadlovkou… Jsem hrozně naštvaný na to, co společnost Nothing udělala. Koupila moji fotku.“
V proběhlé transakci za tuto fotografii je koncový klient označen jako „nothing.tech“.
Nyní to poprvé, co se mobilní výrobce dopustil takového podvodu – před deseti lety značka Huawei tvrdila o snímcích ze zrcadlovky za 4 500 dolarů, že je pořídil smartphone Huawei P9. O dva roky později byl za podobné praktiky lynčován Samsung, který rovněž stáhnul snímky z fotobanky a vydával je v Brazílii na sociálních sítích za výsledek selfie kamery smartphonu Galaxy A8.
Redakce Android Police požádala společnost Nothing o vyjádření, v době psaní tohoto článku ale dosud nebylo zveřejněno.