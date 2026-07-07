Nothing Phone (4b) odhalen: nová řada láká na unikátní DNA a chytrou výbavu

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- Nothing představuje očekávanou novinku v podobě telefonu Phone (4b)
- Jedná se o první model v nové řadě (b), která je bránou do ekosystému značky
- Telefon nabízí typické prvky Nothing, líbivý design a poměrně slušnou výbavu
Paměťová krize letos udeřila na všechny výrobce, britskou firmu Nothing nevyjímaje. Ta kvůli drahým pamětem zrušila plány na levný telefon pod svou sekundární značkou CMF, nicméně hlavních řad se naštěstí tyto škrty nedotkly. Dočkali jsme se založení nové dostupné řady (b), která je jakýmsi vstupem do portfolia firmy a v jejím rámci byl představen první model Phone (4b).
Nothing Phone 4 (b) se představuje
Nothing chce touto řadou navázat na úspěšnou sérii (4a), kterou představil dříve tento rok a která je usazena o kousek výš. Novinka v podobě telefonu Phone (4b) je dostupnější model, který ale stále nabízí typické DNA značky kombinující ojedinělý design, kvalitní zpracování a software zaměřený na umělou inteligenci. Zkrátka moderní telefon pro moderní dobu.
Designem se tato novinka tak trochu vrací ke kořenům, a to k původním telefonům Phone (1) a Phone (2), kterými značka Nothing vstoupila do mobilního světa. Duální fotoaparát je orientovaný vertikálně, takže má objektivy umístěny pod sebou a novinka tak v portfoliu této často extravagantní značky působí ze všech modelů nejusedleji.
Fotoaparát je vložen do široké platformy, která vsází na průhlednou konstrukci, typický to prvek telefonů Nothing a v pravé části se nachází Glyph Bar. Ten se skládá ze 45 individuálně ovládaných mini LED diod s jasem až 3 500 nitů, které zobrazí oznámení nebo třeba průběh nabíjení. Díky němu budete mít přehled o dění, aniž byste museli neustále kontrolovat displej telefonu.
Konstrukce a výbava
Nothing Phone (4b) je postaven okolo polykarbonátového unibody šasi s třívrstvým krytím pro co nejpříjemnější pocit při držení a odolnost vůči ulpívání otisků prstů. Konstrukce disponuje krytím dle normy IP64, takže ji nerozhodí ani práh nebo voda a je vyrobena tak, aby odolala ohybové síle až 600 Newtonů.
Na čelní straně telefonu má své místo Super AMOLED displej s úhlopříčkou 6,77 palce, FullHD+ rozlišením, adaptivní frekvencí 120 Hz a maximálním jasem až 2 000 nitů. Samozřejmostí je podpora standardu HDR10+ a za zmínku stojí i vzorkovací frekvence dotyku 1 000 Hz, která zaručí okamžité reakce na sebemenší dotyk.
Pohon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu, který spadá do střední třídy, a proti předchozím modelům je nejenom výkonnější, ale i efektivnější. Samozřejmě je uzpůsoben pro práci s umělou inteligencí a společnost mu dělá pokročilý chladicí systém s odpařovací komorou o ploše 4 400 mm². Operační paměť má kapacitu 8 GB RAM a vnitřní úložiště 128 nebo 256 GB.
Osazená baterie má kapacitu 5 200 mAh, což je mezi všemi telefony značky Nothing nejvíce a doplňuje ji nabíjení o výkonu 33 W. To stačí k nabití na 50 % za 30 minut, plné nabití zabere něco málo přes hodinu a akumulátor je vybaven technologií Safe Cell. Ta zvyšuje odolnost proti nárazům, a po 1 200 cyklech (cca 3 roky každodenního používání) si zachovává až 90 % kapacity.
Duální fotoaparát se stabilizací
Na zádech novinky Phone (4b) se nachází duální fotoaparát, který kombinuje klasický, široký objektiv se širokoúhlou jednotkou. Hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 50 Mpx, je opticky stabilizovaný a širokoúhlý objektiv nabízí záběr 119°. Obě tyto jednotky doplňuje senzor okolního světla snímající v rozsahu 360°.
Fotoaparát nabízí záznam videí ve 4K rozlišení při 30 fps a k dosažení dokonale plynulého výsledku využívá kombinaci optické stabilizace s elektronikou, a také stabilizaci pomocí AI. Z dalších prvků stojí za zmínku možnost natáčení předním i zadním fotoaparátem současně a libovolně měnit polohu okna se záběrem z přední kamery na displeji.
Systém, cena a dostupnost
Nothing Phone (4b) běží z výroby na systému Nothing OS 4.1, který je postaven na Androidu 16 a výrobce přislíbil telefonu 3 roky systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. Součástí výbavy je také platforma Essential AI, včetně nativní integrace ChatGPT a dalších AI prvků, jako je Gemini nebo Circle to Search od Googlu.
Tato stylová novinka dorazí do prodeje ve třech barevných verzích a dvou paměťových konfiguracích. K dispozici bude černé, bílé a modré provedení a vnitřní úložiště může mít kapacitu 128 nebo 256 GB. Operační paměť má pokaždé velikost 8 GB RAM. Česká cena ani datum uvedení na trh prozatím bohužel nejsou známé.