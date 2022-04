Nižší cena a lepší výbava. Samsung očekává, že jeho letošní skládačky budou hit

Od odhalení nových ohebných smartphonů značky Samsung nás dělí ještě několik měsíců, nicméně s každým dalším týdnem se k nám o připravovaných skládačkách dostává čím dál více informací. Už například tušíme, že Galaxy Z Fold 4 nedostane plnou integraci stylusu, zato by měl být tenčí a lehčí. Další hrstka spekulací se vyrojila v minulém týdnu.

První informace k nám přicházejí z certifikačního ústavu Safety Korea, kde se objevily fotografie akumulátorů. Galaxy Z Fold 4 má opět dostat dva články, přičemž jeden z nich má mít kapacitu 2 002 mAh a druhý 2 268 mAh. Výsledná kapacita 4 270 mAh přesně odpovídá kapacitě současného Galaxy Z Fold 3. Ten sice není žádným rekordmanem ve výdrži, avšak zachování kapacity akumulátoru navzdory tenčímu a lehčímu tělu je dobrá zpráva.

Tím však spekulace o Galaxy Z Fold 4 nekončí. Informátor Dohyun Kim například přišel v minulém týdnu se zprávou, že tento telefon dostane hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx. Samsung by měl použít stejný snímač jako v případě Galaxy S22 Ultra (1/1,33″ ISOCELL HM3).

S tím souhlasí i informátor @chunvn8888, podle kterého Samsung zrecykluje takřka celou sestavu kamer Galaxy S22 Ultra – vynechá pouze teleobjektiv s 10× přiblížením. To by znamenalo, že zbývající kamery budou 12Mpx „širokáč“ a 10Mpx fotoaparát s 3× optickým přiblížením.

S dalšími informacemi o chystaných skládačkách přispěchal obvykle přesný Ross Young z Display Supply Chain Consultants. Podle jeho informací bude hromadná výroba Galaxy Z Fold 4 a Flip 4 zahájena v červenci letošního roku, přičemž oproti minulé generaci má být objem produkce víc než dvojnásobný. Potěšující je také informace, že se očekává nižší koncová cena.

Samsung's Z Fold 4 and Z Flip 4 phone production for July are more than double what it was for the Z Fold 3 and Z Flip 3. Pointing to a very strong launch. Might see a price cut.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2022