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Nintendo Switch 2 dostává klíčový update: konečně dorazila technologie VRR pro plynulejší hraní

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 9. 18:00
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Herní konzole Nintendo Switch 2
  • Oblíbená konzole Nintendo Switch 2 dostala důležitou systémovou aktualizaci
  • Ten přináší velkou novinku v podobě funkce VRR (Variable Refresh Rate)
  • Díky ní se může obraz přizpůsobit proměnlivé snímkové frekvenci při hraní

Nintendo vydalo novou konzoli Switch 2 v červnu loňského roku a jednalo se o jednu z nejvyhlíženějších novinek v herním světě. První generace totiž zaznamenala fenomenální úspěch a stala se třetí nejprodávanější konzolí všech dob. Také druhá generace je úspěšná, prodává se po milionech a Nintendo ji navíc poměrně často vylepšuje novými prvky. Tak jako nyní, když konzoli dopřálo technologii VRR.

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Na Switch 2 zamířilo VRR

Variabilní obnovovací frekvence, neboli VRR (Variable Refresh Rate), je jedna z nejdůležitějších funkcí u herních konzolí a hraní obecně. Dokáže totiž přizpůsobit obnovovací frekvenci monitoru nebo televizoru aktuálnímu počtu snímků za sekundu (FPS), které v daný moment generuje počítač nebo herní konzole.

V handheld režimu, ale i s gamepadem
Nintento Switch 2

Díky tomu eliminuje prvky zhoršující kvalitu obrazu, jako jsou tearing, stuttering nebo třeba input lag, který způsobuje nepříjemné zpoždění reakce na ovládání. Switch 2 je touto technologií vybaven, ale umí ji aplikovat jen v handheld režimu, tedy v okamžiku, kdy hrajete přímo na něm. Při hraní na televizoru VRR až doposud nepodporoval.

Bez adekvátního televizoru se neobejdete

Nintendo tuto funkci pro hraní na televizorech ohlásilo již v minulosti, aby od ní následně ustoupilo a nyní ji v tichosti přineslo na svou aktuální konzoli. K jejímu využití je nutné vlastnit televizor, který tuto technologii rovněž podporuje, a k aktivaci je vyžadována aktualizace dokovací stanice konzole. To je však velmi snadné a aktualizaci dokovací stanice najdete přímo v systémové nabídce.

Prodejní balení Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Ani to ale ve finále nemusí stačit, protože VRR musí podporovat v režimu hraní na televizoru i samotné hry, což už je věc vývojářů. Aktuálně funguje jen na jedné hře, a sice u Switch 2 Welcome Tour, což vlastně ani není hra v pravém slova smyslu. Jedná se o interaktivní manuál ke konzoli s kvízy a minihrami, který však není zdarma a Nintendo za něj chce 249 Kč.



Nintendo Switch 2 v podrobné české recenzi



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Další novinky posledního updatu

Aktualizace s číselným sestavením 23.0.0 nepřinesla jen VRR pro hraní na televizorech, ale ještě několik dalších novinek. Mezi ně patří přepínač pro navýšení výkonu v režimu handheldu, dále možnost přenést celý systém do jiné konzole Switch 2 a vylepšený editor Mii. V něm vytvořené postavičky je nově možné sdílet s ostatními prostřednictvím QR kódů.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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