Nintendo Switch 2 dostává klíčový update: konečně dorazila technologie VRR pro plynulejší hraní

- Oblíbená konzole Nintendo Switch 2 dostala důležitou systémovou aktualizaci
- Ten přináší velkou novinku v podobě funkce VRR (Variable Refresh Rate)
- Díky ní se může obraz přizpůsobit proměnlivé snímkové frekvenci při hraní
Nintendo vydalo novou konzoli Switch 2 v červnu loňského roku a jednalo se o jednu z nejvyhlíženějších novinek v herním světě. První generace totiž zaznamenala fenomenální úspěch a stala se třetí nejprodávanější konzolí všech dob. Také druhá generace je úspěšná, prodává se po milionech a Nintendo ji navíc poměrně často vylepšuje novými prvky. Tak jako nyní, když konzoli dopřálo technologii VRR.
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Na Switch 2 zamířilo VRR
Variabilní obnovovací frekvence, neboli VRR (Variable Refresh Rate), je jedna z nejdůležitějších funkcí u herních konzolí a hraní obecně. Dokáže totiž přizpůsobit obnovovací frekvenci monitoru nebo televizoru aktuálnímu počtu snímků za sekundu (FPS), které v daný moment generuje počítač nebo herní konzole.
Díky tomu eliminuje prvky zhoršující kvalitu obrazu, jako jsou tearing, stuttering nebo třeba input lag, který způsobuje nepříjemné zpoždění reakce na ovládání. Switch 2 je touto technologií vybaven, ale umí ji aplikovat jen v handheld režimu, tedy v okamžiku, kdy hrajete přímo na něm. Při hraní na televizoru VRR až doposud nepodporoval.
Bez adekvátního televizoru se neobejdete
Nintendo tuto funkci pro hraní na televizorech ohlásilo již v minulosti, aby od ní následně ustoupilo a nyní ji v tichosti přineslo na svou aktuální konzoli. K jejímu využití je nutné vlastnit televizor, který tuto technologii rovněž podporuje, a k aktivaci je vyžadována aktualizace dokovací stanice konzole. To je však velmi snadné a aktualizaci dokovací stanice najdete přímo v systémové nabídce.
Ani to ale ve finále nemusí stačit, protože VRR musí podporovat v režimu hraní na televizoru i samotné hry, což už je věc vývojářů. Aktuálně funguje jen na jedné hře, a sice u Switch 2 Welcome Tour, což vlastně ani není hra v pravém slova smyslu. Jedná se o interaktivní manuál ke konzoli s kvízy a minihrami, který však není zdarma a Nintendo za něj chce 249 Kč.
Další novinky posledního updatu
Aktualizace s číselným sestavením 23.0.0 nepřinesla jen VRR pro hraní na televizorech, ale ještě několik dalších novinek. Mezi ně patří přepínač pro navýšení výkonu v režimu handheldu, dále možnost přenést celý systém do jiné konzole Switch 2 a vylepšený editor Mii. V něm vytvořené postavičky je nově možné sdílet s ostatními prostřednictvím QR kódů.