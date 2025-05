Nevídaná voděodolnost a 6 000mAh baterie. Nové Realme je skvělé a stojí jen 6 tisíc

Nové Realme 14T zaujme skvělými parametry a nízkou cenou

Jde o nejlevnější 5G telefon s OLEDem a IP69 v nabídce výrobce

Už jen do konce měsíce je o tisícovku levnější

Smartphone s nejvyšší možnou voděodolností, obří 6 000mAh baterií, rychlým nabíjením a OLED displejem za cenu jen 6 tisíc? Seznamte se s novým Realme 14T, jedním z nejlepších telefonů střední třídy. Už jen do konce května ho koupíte se slevou tisíc korun.

Nejvyšší možná voděodolnost

Realme v květnu do Česka přivezlo dvojici zajímavých telefonů – Realme 14 a 14T. Přestože základní model má vyšší výkon a také o něco lepší fotoaparát, tak veškerou pozornost na sebe strhává cenově dostupnější Realme 14T. I proto, že jde o vůbec nejlevnější 5G telefon s OLED displejem a IP69 v nabídce výrobce – do konce května vychází totiž jen na 5 990 Kč (běžně 6 990 Kč).

Právě nejvyšší možná voděodolnost není v tomto cenově dostupném segmentu vůbec běžná, obzvlášť u telefonů s takto minimalistickým designem. Realme 14T se totiž může pochlubit stupněm krytí IP68/IP69, což znamená, že je voděodolný do hloubky až 2,5 metru, ale nevadí mu ani vysokotlaký proud nebo dokonce horká voda.

Obří baterie i rychlé nabíjení

Realme 14T ale zaujme i obří 6 000mAh baterií s podporou rychlého 45W nabíjení, 120Hz AMOLED displejem se solidním jasem a zabudovanou čtečkou otisků prstů nebo 50Mpx hlavním fotoaparátem. Potěší i vyšší základní paměť 8GB/256GB.

Nové Realme 14T je u Mobil Pohotovosti skladem ve všech třech barevných variantách a do 31. května dokonce i se zaváděcí slevou 1 000 Kč – tu získáte automaticky, jakmile vložíte telefon do košíku. Stejná sleva platí i na druhou novinku Realme 14, který do konce měsíce vychází na 7 490 Kč (běžně 8 490 Kč).

