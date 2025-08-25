Netflix vyhlásil boj chaosu. Zavádí jasná pravidla pro využívání AI ve filmech

- Netflix zveřejnil závazné zásady pro použití gen AI ve svých produkcích
- Partneři musí každé plánované použití AI dopředu oznámit a u rizikových případů žádat písemné schválení
- Cílem je chránit autorská práva, soukromí i důvěru diváků v pravdivost obrazu a zvuku
Netflix zveřejnil na svém kanále Partner Help Center soubor pravidel a klíčových principů pro využití generativní umělé inteligence v produkci filmů a seriálů. Společnost považuje generativní AI za užitečný kreativní nástroj, zároveň ale taky vyžaduje, aby partneři každé zamýšlené použití předem sdělili kontaktní osobě Netflixu.
Pětice pravidel
Pokud má finální AI výstup vstoupit do výsledné podoby filmu či seriálu, dotýká se podobizny talentů, osobních údajů či práv třetích stran, je nutné písemné schválení. Zásady stojí na pěti klíčových pravidlech: výstupy nesmějí kopírovat či podstatně napodobovat chráněná díla; použité nástroje nesmějí ukládat, znovu využívat ani trénovat na produkčních datech; preferováno je bezpečné podnikové prostředí; generovaný materiál má sloužit dočasně a nepatří do finálních dodávek; a AI nesmí bez souhlasu nahrazovat či generovat nové výkony umělců ani práci krytou odborovými smlouvami.
Vedle obecného oznamování Netflix taky vyjmenovává situace, které vždy vyžadují eskalaci a písemné schválení. Týká se to především práce s daty (např. vkládání interních, dosud neuvedených materiálů či osobních údajů do nástrojů; trénování na dílech umělců bez vyjasněných práv), zásadních kreativních prvků (generování hlavních postav, klíčových vizuálů či prostředí), zásahů do výkonů talentů (syntetické hlasy, digitální repliky, významné změny emocí, mimiky či synchronu) a etiky a reprezentace (obsah, který by mohl diváky mylně přesvědčit, že jde o autentický záznam, a dopady na práci odborově zastřešených profesí).
Ochrana umělců i sebe sama
Netflix jasně zdůrazňuje, že cílem je i ochrana integrity díla a důvěry publika: diváci mají mít jistotu, že to, co vidí a slyší, nezkresluje realitu, zejména v dokumentárních formátech. Proto firma vyzývá týmy, aby u viditelných či příběhově podstatných AI prvků kontaktovaly právní oddělení co nejdříve, a aby finální podoby vznikaly s „významným lidským vstupem“.
Pro zajištění důvěrnosti pak Netflix doporučuje využívat nástroje pokryté podnikovými dohodami, které brání zachytávání a trénování na vstupech. Při použití jiných řešení nesou partneři odpovědnost za ověření licenčních podmínek a datových ujednání.
Nová pravidla v nové době
Nové mantinely přicházejí v době, kdy vedení Netflixu prezentuje AI jako příležitost pro kvalitnější a efektivnější tvorbu, ale ne nutně jen levnější. Rámec má tak sjednotit praxi napříč projekty, snížit právní rizika a předejít situacím, kdy by AI mohla neúmyslně mást publikum.
Je tak nejspíš jen otázkou času, než začne Netflix, nebo jiný streamovací gigant, nabízet například automaticky vytvořené dabingy které sedí s pohyby rtů do všech myslitelných jazyků a jiné podobné „AI vychytávky“, které nejspíš budou také řádné označovat. Jestli to povede i ke zkvalitnění produkce se teprve uvidí, nicméně jedno je jisté: AI bude na Netflixu (a nejen tam) k vidění a slyšení mnohem víc.