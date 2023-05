Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (24. 5. 2023)

Také tato středa je ve znamení toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Vypíchnout můžeme kupříkladu akční komediální seriál FUBAR s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli, druhoválečný snímek Krev a zlato nebo zajímavý mexický film Poslední vagón.

FUBAR

Datum premiéry 1. řady: 25. 5. 2023

25. 5. 2023 Hrají: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Adam Pally, Fabiana Udenio, Fortune Feimster

Otec a dcera s překvapením zjistí, že oba tajně pracují pro CIA, a z jejich riskantní mise se tím pádem stane nebezpečně rodinná záležitost. Vtipný a akční špionážní seriál FUBAR vrací na scénu legendu akčních filmů a bývalého politika Arnolda Schwarzeneggera, po jehož boku se představí Monica Barbaro, známá například z hitu Top Gun: Maverick.

Kdo by neměl rád Arnolda Schwarzeneggera: muže, který se z kulturistické megahvězdy stala postupně nejen hvězda hollywoodská, ale také zvládl úspěšně kandidovat na guvernéra státu Kalifornie. Po úspěšném comebacku na stříbrném plátně se tentokrát objeví v seriálu FUBAR, kde si Schwarzenegger střihne roli šitou přesně na míru. O dostatek akce nebude nouze, stejně jako o vtipné hlášky, které doprovází celou jeho kariéru.

Krev a zlato (Blood & Gold)

Datum premiéry: 26. 5. 2023

26. 5. 2023 Hrají: Robert Maaser, Marie Hacke, Alexander Scheer, Jördis Triebel, Stephan Grossmann

Ke konci druhé světové války se německý dezertér a mladá žena zapletou do krvavé bitvy s nacisty, kteří hledají dobře ukryté zlato. Krev a zlato je německé válečné drama v režii Petera Thorwartha („Krvavě rudé nebe“), kde hrají Robert Maaser, Marie Hacke a Alexander Scheer.

Jaro 1945. Film Krev a zlato se odehrává v posledních dnech druhé světové války a vypráví příběh německého dezertéra Heinricha, mladé a odvážné farmářky Elsy – a celé řady nacistů. Heinrich na cestě z fronty domů ke své dceři narazí na záškodnickou jednotku SS. Jejich velitel ho nechá viset na stromě, avšak v poslední chvíli ho zachrání Elsa, která ho ukryje na svém statku. Mezitím esesáci pátrají po židovském pokladu ukrytém v nedaleké vesnici a narážejí na tvrdý odpor otrávených vesničanů, kteří si chtějí poklad nechat pro sebe.

Poslední vagón (Where The Tracks End)

Datum premiéry: 26. 5. 2023

26. 5. 2023 Hrají: Adriana Barraza, Blanca Guerra, Memo Villegas, Fátima Molina, Jero Medina

Učitelka Georgina se na mexickém venkově snaží ze všech sil změnit život svých malých inteligentních žáků, které učí ve vyřazeném železničním vagonu. Poslední vagón je dojemné drama od držitele ceny Ariel Ernesta Contrerase („Párpados azules“), kde hrají Adriana Barraza a Memo Villegas.

Mladý Ikal a jeho rodina žijí ve vlaku, který cestuje napříč zemí. Jeho otec Tomás opravuje a staví železniční tratě, což znamená, že rodina nikdy nezůstává na jednom místě příliš dlouho. Na poslední zastávce se však Ikal seznámí s Chicem, vzpurným chlapcem, kterého obdivuje, s Valerií, inteligentní dívkou, jeho první lásce, s Tuertem, chlapcem ze společenství železničářů a s pejskem Quetzalem, který si Ikala vybere jako svého nového majitele. Čtveřice kamarádů studuje pod vedením Georginy, neúnavné učitelky, která pro své žáky udělá cokoli. Společně pomohou Ikalovi, aby se poprvé cítil, že někam patří.

Vítr do plachet (Turn of the Tide)

Datum premiéry 1. řady: 26. 5. 2023

26. 5. 2023 Hrají: José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, Maria João Bastos, Pêpê Rapazote

Ztroskotání lodi plné kokainu na březích ostrova je pro místního mladíka Eduarda riskantní, ale vzrušující příležitost, jak vydělat balík a splnit si všechny sny. V portugalském seriálu Vítr do plachet hraje v hlavní roli José Condessa, známý z rolí v seriálu „Bem me Quer“ a krátkém filmu „Strange Way of Life“ od Pedra Almodóvara.

V malé azorské vesnici Rabo de Peixe se nic zásadního neděje, dokud na pobřeží nepřipluje tuna kokainu, která zcela změní životy jejích obyvatel. Eduardo, mladý rybář, a jeho nejlepší přátelé improvizují s tím, co připluje z Atlantského oceánu. Tuna kokainu však nezůstane bez povšimnutí a naši hrdinové budou čelit majitelům této drogy, policii a řadě nepředvídatelných postav v nebezpečném dobrodružství bez návratu.