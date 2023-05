Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (17. 5. 2023)

Také tuto středu vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co se na streamovací platformě Netflix objeví v následujících sedmi dnech. Za vaši pozornost stojí kupříkladu zajímavý dokumentární miniseriál McGregor Forever, šestá řada makléřského dramatu Makléři z Hollywoodu či španělský seriál Jako hrob.

McGregor Forever

Datum premiéry 1. řady: 17. 5. 2023

17. 5. 2023 Účinkují: Conor McGregor

Vzrušující dokumentární seriál o závratné kariéře zápasníka ve smíšených bojových uměních Conora McGregora, který se proslavil brutalitou i prostořekými komentáři. Upřímný pohled na život hvězdy MMA, která uhranula světová média. Na režisérské židli minisérie McGregor Forever sedí Gotham Chopra („Man in the Arena: Tom Brady“).

V roce 2021 čekal Conora McGregora jeden z nejnáročnějších roků jeho kariéry. Tři zápasy během dvanácti měsíců, které sledovaly oči celého světa. Nyní, když se superhvězda připravuje na svůj návrat do oktagonu, kde se pustí do nejdůležitější bitvy své kariéry. Minisérie nabízí unikátní pohled do zákulisí známého irského bouřliváka, který umí rozdávat rány jak v ringu, tak i mimo něj.

Makléři z Hollywoodu (Selling Sunset)

Datum premiéry 6. řady: 19. 5. 2023

19. 5. 2023 Účinkují: Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Heather Rae El Moussa, Jason Oppenheim

Elitní makléři pracující pro firmu Oppenheim Group prodávají zámožný zájemcům z Los Angeles luxusní život. Rozhodující jsou v této práci vztahy, což často přináší pořádné drama. Šestá řada populárního seriálu Makléři z Hollywoodu (ČSFD: 64 %) opět slibuje dramatické okamžiky z prostředí prosluněné Kalifornie.

Nejlepší realitní makléři The Oppenheim Group jsou zpět! Reality show Makléři z Hollywoodu sleduje sedm nejúspěšnějších realitních makléřek ve městě, které pracují v oblasti Hollywood Hills a na Sunset Strip. Tvrdě pracují a ještě náruživěji se baví, protože soupeří nejen s krutým losangeleským trhem, ale i mezi sebou navzájem. Tyto dámy udělají vše pro to, aby se dostaly na vrchol, a přitom se snaží udržet si osobní život bez výrazných změn.

Jako hrob (Muted)

Datum premiéry 1. řady: 19. 5. 2023

19. 5. 2023 Hrají: Arón Piper, Almudena Amor, Aitor Luna, Manu Ríos, Ramiro Blas

Sergio, který před šesti lety zavraždil svoje rodiče, od té doby neřekl ani slovo. Mladá psychiatrička se teď za každou cenu snaží vyšetřit, co se tehdy stalo. Napínavý psychologický seriál Jako hrob od Aitora Gabilonda („Entrevías“) se pyšní špičkovým hercem Arónem Piperem („Elita“) v hlavní roli.

Sergio Ciscar je propuštěn z vězení šest let poté, co jako nezletilý zabil své rodiče. Za tu dobu Sergio nepromluvil ani slovo, ani nespolupracoval s justicí, takže motivace zločinu a jeho dosavadní záměry jsou záhadou. Určením jeho potenciální nebezpečnosti pro společnost je pověřena mladá psychiatrička Ana Dusselová a její tým, který ho ve dne v noci tajně sleduje jako zvíře.