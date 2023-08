Netflix to s hrami myslí vážně. Brzy zamíří i na televize

Herní katalog Netflixu už nebude omezen jen na telefony a tablety

V testovacím režimu si mohou předplatitelé zahrát také na televizi či v prohlížeči

Kdy se funkce rozšíří do celého světa, není prozatím jasné

Streamovací gigant Netflix je lídrem celého trhu, což je sice příjemná pozice, avšak udržet se na ní není snadný úkol. Jednou z divokých karet, která má pomoci platformě udržet se na vrcholu, měly být hry, nicméně v praxi je výsledek poměrně rozpačitý. Kromě celé řady mobilních hříček pochybné kvality (a několika opravdových skvostů) se Netflixu na herním poli nepodařilo příliš prosadit. Neznamená to však, že by to streamovací služba s videohrami vzdala – právě naopak.

Hry od Netflixu míří také do televizí

Netflix v testovacím provozu spouští možnost hraní dvojice her, konkrétně oceňovaného Oxenfree (Metacritic: 80 %) a nepříliš známého titulu Molehew’s Mining Adventure. Vybraní předplatitelé si tyto hry mohou zahrát ať už z podporovaného prohlížeče na PC či Macu s použitím klávesnice a myši, případně rovnou skrze televizi. Tady je podpora poměrně široká a nechybí Amazon TV, Chromecast s Google TV, webOS od LG, Nvidia Shield TV, Roku, Tizen od Samsungu nebo pro nás exotický Walmart ONN. Smůlu mají jen majitelé Apple TV, avšak Netflix nevylučuje, že v budoucnu podporu pro hardware z Cupertina zpřístupní.

Pokud jde o podporu herních periferií na televizích, Netflix preferuje svou variantu v podobě aplikace Netflix Game Controller, která promění chytrý telefon s Androidem či iOS na herní ovladač. Zda hry skrze Netflix podporují i ovladače třetích stran, není jisté, za případnou kompatibilitu streamovací gigant neručí. O tom, kdy bude tato funkce spuštěna celosvětově, lze jen spekulovat – v testovacím režimu si hry v prohlížeči či na televizi mohou prozatím vyzkoušet jen vybraní uživatelé v Kanadě a Velké Británii.

Platforma zkouší s mobilními hrami prorazit už od roku 2021, ovšem zatím se nepotkala s větším úspěchem. Ve svém katalogu má aktuálně více než 50 titulů, které si mohou zájemci zahrát na chytrých telefonech a tabletech, a to bez dalších poplatků v rámci standardního předplatného. Mezi největší taháky patří Into the Breach, Spiritfarer, Stranger Things 3: The Game nebo Valiant Hearts: Coming Home.