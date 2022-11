Netflix hledá zaměstnance pro vývoj tajemné počítačové hry s obřím rozpočtem

Po akvizici několika menších studií se streamovací služba Netflix zřejmě snaží rozvíjet také interní videoherní aktivity. Podle vypsaných pracovních pozic se totiž poohlíží po řadě herních profesí včetně šéfa vývoje a technického či uměleckého ředitele pro nově založené herní studio v americkém Los Angeles. A podle všech nepůjde o malý projekt, ve zmíněných inzerátech totiž shodně zaznívá, že dotyčný bude pracovat na počítačové hře s vysokými produkčními kvalitami.

Hry na Netflixu pro všechny

Investice do herní obsahu není pro Netflix novinkou, dosud se však streamovací gigant soustředil především na mobilní trh. První hry se v mobilní aplikaci objevily loni v listopadu. Od té doby se služba postupně rozšiřovala o zajímavé tituly včetně vynikají logické hříčky Into the Breach či originální plošinovky Lucky Luna.

Viceprezident herní divize Mike Verdu před nedávnem naznačil, že se Netflix připravuje na vstup na trh s počítačovými hrami či cloudových řešení po vzoru Xbox Cloud Gaming či Nvidia GeForce Now. „Videoherním streamováním se intenzivně zabýváme, abychom v budoucnu mohli oslovit také naše uživatele na počítačích a televizních obrazovkách, nikoliv pouze na mobilech,“ přiblížil Vertu aktuální směřování Netflixu.