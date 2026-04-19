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Netflix má novou aplikaci pro smartphony, dominuje v ní nečekaný prvek

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 19. 4. 8:00
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Logo Netflixu na televizi (ilustrační obrázek)
  • Streamovací platforma Netflix mění aplikaci pro chytré telefony
  • Ta nově bude klást větší důraz na vertikální videa
  • Změn je na Netflixu v poslední době ale mnohem více

Ať se nám to líbí, či nikoli, videa natáčená na výšku jsou stále populárnější. Není se co divit vzhledem k tomu, že otáčet smartphone pokaždé, když se na něco chcete podívat, není vždy komfortní. Obzvláště mladší generace pak vertikální videa výrazně preferují, především díky popularitě platforem jako Snapchat či TikTok. Tomuto trendu jde naproti také Netflix, který si pro své předplatitele připravil novou mobilní aplikaci, jež nově klade důraz právě na obsah, který je přizpůsobený pro sledování na výšku.

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Turbulentní období změn na Netflixu

Streamovací gigant oznámil novou funkci aplikace ve své zprávě akcionářům, která následovala po zveřejnění hospodářského výsledku. „Kromě neustálého zdokonalování našeho nového uživatelského rozhraní pro televizi spouštíme na konci měsíce po období testování a vylepšování aktualizovanou mobilní aplikaci, která zahrnuje kanál pro objevování vertikálních videí. Tato úprava lépe odráží naši rozšiřující se nabídku zábavy a usnadní členům přístup k obsahu tak, jak a kdy budou chtít. Přepracováváme také naše mobilní rozhraní, včetně zavedení vertikálních videí na konci měsíce,“ zmiňuje Netflix.

Na začátku tohoto měsíce společnost spustila pro své předplatitele zcela novou aplikaci s názvem Netflix Playground. Obsahuje minihry, které v boji o mladší publikum konkurují titulům z Apple Arcade. Kromě toho provádí Netflix také změny ve své aplikaci pro Apple TV, což jde ruku v ruce s nedávným zvýšením ceny. Jinými slovy streamovací platforma dělá řadu změn, které by ji měly přinést nové sledující a pomoci udržet ty stávající, přičemž se zároveň s tím snaží zůstat v zisku.



Aplikace Netflix Playground



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Změny na Netflixu ale jdou v některých případech mnohem hlouběji. Nedávno například odstoupil z vedení předseda představenstva a spoluzakladatel firmy Reed Hastings. Akcie Netflixu na oznámení změny ve vedení nejprve reagovaly poklesem, nicméně trh rázem vzal tuto změnu vcelku pozitivně. Jestli se jedná o dobrý krok z dlouhodobého hlediska, to se teprve ukáže.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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