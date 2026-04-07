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A co děti, mají si kde hrát? Netflix spouští herní aplikaci určenou pro nejmenší

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 7. 4. 19:00
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Aplikace Netflix Playground
  • Netflix spustil novou herní platformu s názvem Playground
  • Ta má za úkol přinést bezpečné hraní pro děti do osmi let
  • Služba bude k dispozici bez dodatečných nákladů ke stávajícímu předplatnému Netflixu

Předplatná hýbou světem, ať se nám to líbí, či nikoli. Ve videoherním světě je dominantní silou Game Pass od Microsoftu, nicméně ten se zaměřuje především na náročnější a odrostlejší hráče. Na opačné straně spektra pak stojí Apple Arcade, který nabízí řadu zajímavých mobilních titulů a cílí především na příležitostné a mladší hráče. Tento model se podle všeho ukázal jako životaschopný, neboť Apple Arcade vyrostla nová konkurence v podobě Netflixu. Ten už sice v rámci svého předplatného mobilní tituly nabízí, nyní se ale chystá s novou službou zaměřit především na mladé hráče.

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Bezpečné mobilní hraní pro děti od Netflixu

Netflix spustil novou aplikaci Netflix Playground určenou pro děti do osmi let. Aplikace nabízí výběr her s oblíbenými postavičkami ze seriálů jako Sezamová ulice a Prasátko Peppa, a to bez reklam a mikrotransakcí. Služba Playground je součástí všech předplatných Netflixu a představuje rozšíření stávající nabídky her, kterou populární streamovací platforma poskytuje. Netflix nabízí hry již od roku 2021, nyní však vznikl speciální prostor pro hry určené dětem.

Touto službou chce Netflix konkurovat Apple Arcade. Stejně jako v případě Playgroundu neobsahují hry v Apple Arcade žádné reklamy, poplatky ani mikrotransakce; jediný měsíční poplatek odemkne veškerý obsah. Dětská aplikace Netflixu přichází v době, kdy řada zemí zavedla přísnější omezení pro aplikace určené nezletilým a požadavky na ověření věku uživatelů aplikací. Zájem o obsah, kterému jsou děti vystaveny, nutí stále více rodičů k hledání jednoduchého obsahu vhodného pro děti, což chce řešit právě Netflix.



Lidé sledující Netflix na televizi v obývacím pokoji (ilustrační obrázek)



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Nová aplikace Netflix Playground je už nyní k dispozici v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Filipínách a Novém Zélandu a celosvětově bude spuštěna 28. dubna, přičemž podívat by se mohla také do Česka, stejně jako jsou už nyní k dispozici mobilní hry v rámci předplatného Netflixu.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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