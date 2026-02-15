Neštěká, ale natáčí: na MS ve fotbale budou dohlížet robotičtí psi

- Fotbalový svátek v podobě mistrovství světa se nezadržitelně blíží, stejně jako přípravy pořadatelských zemí
- Mexiko se rozhodlo do akce nasadit i pokročilou technologii v podobě robotických psů
- Čtveřice robotů bude působit jako předvoj, přičemž Mexiko za ně zaplatilo v přepočtu 3 miliony korun
Na letošní rok se všichni fanoušci nejpopulárnějšího sportu na světě, tedy fotbalu, jistě velmi těší. Chystá se totiž tradiční mistrovství světa, jež se odehraje od 11. června do 19. července ve třech státech, konkrétně v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech. S takto velkou akcí se pochopitelně pojí i přísná bezpečnostní opatření, aby se nic fanouškům, kteří zamíří na stadiony podporovat svou zemi, nestalo. V Mexiku se rozhodli, že si na pomoc povolají poměrně netradiční pomocníky.
V Mexiku se o bezpečnost budou starat robotičtí psi
Mexická policie dostane vcelku neobvyklou podporu – čtyři robotické psy. Roboti budou nasazeni v Guadalupe, kde se nachází stadion BBVA, který bude pro účely turnaje oficiálně přejmenován na Estadio Monterrey. Na tomto stadionu se odehrají čtyři zápasy mistrovství světa. Podle Héctora Garcíi jsou roboti primárně určeni k ochraně policistů v terénu.
Jednotky jsou schopny prozkoumávat nebezpečné oblasti před lidským personálem, mohou streamovat video záchranným službám a komunikovat s podezřelými prostřednictvím vestavěných reproduktorů. García tyto schopnosti nastínil během veřejné prezentace čtyř robotických psů. Během prezentace byl předveden možný případ nasazení v akci.
Za účelem demonstrace byli roboti vysláni do opuštěné budovy, přičemž jejich úkolem bylo lokalizovat ozbrojeného podezřelého a nařídit mu, aby odložil zbraň. Policisté mohli situaci sledovat z bezpečné vzdálenosti a zasáhnout, aby provedli zatčení, jakmile byla hrozba zažehnána – alespoň tedy v tomto simulovaném scénáři. Přesný model nového robotického bezpečnostního „psa“ nebyl zveřejněn, zdá se však, že patří do série Go2 vyvinuté čínskou robotickou společností Unitree Robotics. Celkové náklady se údajně pohybují kolem 2,5 milionu mexických pesos, což jsou přibližně 3 miliony korun.