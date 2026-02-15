TOPlist

Neštěká, ale natáčí: na MS ve fotbale budou dohlížet robotičtí psi

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 2. 8:00
0
Robotický pes na fotbalovém stadionu (ilustrační obrázek)
  • Fotbalový svátek v podobě mistrovství světa se nezadržitelně blíží, stejně jako přípravy pořadatelských zemí
  • Mexiko se rozhodlo do akce nasadit i pokročilou technologii v podobě robotických psů
  • Čtveřice robotů bude působit jako předvoj, přičemž Mexiko za ně zaplatilo v přepočtu 3 miliony korun

Na letošní rok se všichni fanoušci nejpopulárnějšího sportu na světě, tedy fotbalu, jistě velmi těší. Chystá se totiž tradiční mistrovství světa, jež se odehraje od 11. června do 19. července ve třech státech, konkrétně v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech. S takto velkou akcí se pochopitelně pojí i přísná bezpečnostní opatření, aby se nic fanouškům, kteří zamíří na stadiony podporovat svou zemi, nestalo. V Mexiku se rozhodli, že si na pomoc povolají poměrně netradiční pomocníky.

V Mexiku se o bezpečnost budou starat robotičtí psi

Mexická policie dostane vcelku neobvyklou podporu – čtyři robotické psy. Roboti budou nasazeni v Guadalupe, kde se nachází stadion BBVA, který bude pro účely turnaje oficiálně přejmenován na Estadio Monterrey. Na tomto stadionu se odehrají čtyři zápasy mistrovství světa. Podle Héctora Garcíi jsou roboti primárně určeni k ochraně policistů v terénu.

Jednotky jsou schopny prozkoumávat nebezpečné oblasti před lidským personálem, mohou streamovat video záchranným službám a komunikovat s podezřelými prostřednictvím vestavěných reproduktorů. García tyto schopnosti nastínil během veřejné prezentace čtyř robotických psů. Během prezentace byl předveden možný případ nasazení v akci.



lidé hrající fotbal



Nepřehlédněte

Fotbalová horečka je skutečná! Sledování sportovních utkání zvyšuje zátěž lidského srdce, tvrdí vědci

Za účelem demonstrace byli roboti vysláni do opuštěné budovy, přičemž jejich úkolem bylo lokalizovat ozbrojeného podezřelého a nařídit mu, aby odložil zbraň. Policisté mohli situaci sledovat z bezpečné vzdálenosti a zasáhnout, aby provedli zatčení, jakmile byla hrozba zažehnána – alespoň tedy v tomto simulovaném scénáři. Přesný model nového robotického bezpečnostního „psa“ nebyl zveřejněn, zdá se však, že patří do série Go2 vyvinuté čínskou robotickou společností Unitree Robotics. Celkové náklady se údajně pohybují kolem 2,5 milionu mexických pesos, což jsou přibližně 3 miliony korun.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Apple Music
My aspoň nezdražujeme! Apple trefně vtipkuje na adresu konkurenčního Spotify
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0
Přenos dat z iOS 23 na Android – nová funkce, která se aktuálně nachází v testovací fázi
Apple přestal házet klacky pod nohy: migrace z iPhonu na Android bude výrazně jednodušší
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
1
Chytrý telefon Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro
Vyšla první beta verze Androidu 17. Toto jsou všechny její novinky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 16:30
1
Xiaomi 17 v modré barvě
Ne, tohle není iPhone! Internetem koluje údajný design Xiaomi 18
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 12:00
4

Kapitoly článku