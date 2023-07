Nepříjemná pravda o vašem telefonu: je na něm více bakterií než na záchodě

Mobilní telefon je přenašečem mnoha infekcí, na jeho povrchu najdete řadu patogenů

Své tělo vystavujete nebezpečí vždy, když si smartphone berete na záchod

Pokud chcete zůstat alespoň teoreticky v bezpečí, oplachujte mobil během dne stejně často jako ruce

Přehnaná péče o hygienu je pro mnohé připomínkou nekomfortní doby covidové, kdy člověk prakticky ihned hodil do pračky veškeré oblečení, ve kterém byl venku, a kdy k nejčastějším doplňkům do bytu patřily UV čističky všeho druhu. Určité hygienické návyky by si však lidé měli zachovat i v dnešní době, a týkají se zejména vašeho mobilního telefonu.

Mobil na záchodě

Mobilní telefon je totiž u všeho s vámi. To znamená, že když jedete tramvají, sáhnete nejdříve na mastnou tyč a potom na telefon. V supermarketu saháte na zboží a na košík a pak hned na telefon, abyste našli nákupní seznam. A na telefon saháte i na záchodě, kde – jak známo – se to bakteriemi jen hemží.

V samotném důsledku je i jedno, jak moc si během dne myjete ruce a jak často používáte antibakteriální gel. Jakmile si totiž umyjete ruce a pak se ujmete smartphonu, spotřebovaná voda i mýdlo jde de facto vniveč, protože na rozdíl od rukou, mobilní telefon si během dne pravidelně nemyjete. To samé mimochodem lze prohlásit o bezdrátových sluchátkách, klávesnici nebo chytrých hodinkách.

Někdo na toaletě i telefonuje

Podle studie, kterou v březnu zveřejnila společnost NordVPN, si v průměru 65 % uživatelů bere mobilní telefon s sebou na návštěvu toalety. Počet „záchodových telefonistů“ se liší v závislosti na zemi: v USA je to například 70,8 % dotazovaných, v Německu jen 54,8 %, v Polsku 72,9 % a ve Španělsku dokonce 79,8 %.

Pokud k těmto lidem nepatříte, asi se divíte, co se tak dá dělat na mobilním telefonu na záchodě? Většina, konkrétně 53,4 % dotazovaných, nepřekvapivě scrolluje sociální sítě. K dalším kratochvílím na toaletě patří čtení zpráv, pracovní agenda (e-maily, komunikace atd.), nakupování nebo mobilní hraní. Je to s podivem, ale 28,8 % respondentů na záchodě klidně telefonuje.

Smartphone = semeniště bakterií

Nosit si telefon na záchod je prakticky zlozvyk. Nejenže jde o projev závislosti, tedy tzv. nomofobie, ale můžete si tím i přivodit celkem závažné zdravotní potíže. S malou špetkou nadsázky lze prohlásit, že brát si mobil na toaletu je asi podobně nebezpečné, jako nemýt si ovoce a zeleninu z obchodu nebo jíst syrové drůbeží maso.

Infektolog Hugh Hayden se k tématu vyjádřil pro server Yahoo Life UK: „Je prokázáno, že chytré telefony mohou přenášet až 10× více bakterií než záchodová prkénka, a z hygienického hlediska jsou dotykové obrazovky označovány za ‚krysy digitálního věku‘, protože jsou přenašeči infekčních chorob. Když se dotýkáme sdílených povrchů a pak používáme obrazovku chytrého telefonu, hrozí riziko křížové kontaminace, samotný telefon se pak stává zdrojem infekce.“

Druhým dechem doktor Hayden dodává, že většina bakterií a virů, které přežívají na povrchu vašeho mobilního telefonu, nejsou smrtelně nebezpečné. Mohou však v těle slabších jedinců napáchat pořádnou paseku. Hovoříme o klasických bakteriálních onemocněních, problémech zažívacího či dokonce vylučovacího ústrojí. V každém případě nic příjemného.

Kvůli zmíněné křížové kontaminaci může váš mobil sloužit jako domov pro bakterie stafylokok, enterokok (ten se nachází například ve vodě kontaminované fekáliemi) či E. coli. Lidské tělo v každém případě tyto bakterie obsahuje tak jako tak (na kůži, ve střevech a podobně), nicméně při větším vystavení je větší šance na styk s patogenními kmeny, což může vést až ke zdravotním potížím.

Jak udržovat mobil čistý?

Nabízí se palčivá otázka – jak se nebezpečným bakteriím vyhnout? Prakticky to nejde, můžete však minimalizovat riziko infekce. Například tím, že si nebudete brát mobilní telefon na záchod. A když už ho tam musíte mít, tak ho umyjte pod tekoucí vodou společně s rukama (pokud je voděodolný, pochopitelně).

Striktně doporučujeme nepoužívat mobil ve veřejné dopravě. Nebo alespoň vždy poté, co sáhnete na sdílenou tyč nebo sedačku a pak na smartphone, vezměte do ruky i antibakteriální gel. Relativně často pak doporučujeme očišťovat i předměty, na které denně běžně saháte: kartáček na zuby, sluchátka, myš, klávesnice, ale třeba i vypínače osvětlení nebo kliky od dveří.