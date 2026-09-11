Nepotřebují spánek ani platit hotel: seznamte se s virtuálními influencery

- Virtuální influenceři sbírají miliony fanoušků a objevují se v reklamách, hudbě i hrách, přesto nejsou skutečnými lidmi
- Na jejich podobě a příbězích pracují animátoři, 3D grafici, scenáristé i celé agentury
- Nejstarší hvězda v našem výběru vznikla už v roce 2003, dávno před současnou vlnou generativní AI
- Nejsledovanější z desítky má na TikToku 22,2 milionu fanoušků a není to kráska ani zpěvačka, ale růžová klobása
Na Instagramu pózují v luxusním oblečení, na TikToku tančí a vydávají hudbu s hlasy vytvořenými ve studiu. Fanoušci jim píší komentáře, módní značky je obsazují do kampaní a jejich profily vypadají, jako by patřily skutečným celebritám. Přitom žádná z těchto hvězd není člověk z masa a kostí.
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Virtuální influencer může být ručně animovaná postava, propracovaný 3D model i hrdina videí vytvořených generativními nástroji. O vzhledu, názorech a příbězích však rozhodují lidé. Postavu mohou nasadit do reklamy, nechat ji vydávat hudbu, prodávat jako hračku, vložit do hry nebo využít jako prodavačku, která zákazníka dovede až k platbě.
Fenomén je starší než současná vlna generativní AI. Brazilská Lu vznikla už v roce 2003 a Lil Miquela začala na Instagramu v roce 2016. U novější Granny Spills už tým skládá videa pomocí generativních nástrojů.
Shudu: supermodelka z počítače rozpoutala spor
Přibližně 236 tisíc lidí sleduje Shudu na Instagramu. V roce 2017 ji vytvořil britský fotograf Cameron-James Wilson v klasickém 3D programu, nikoli pomocí dnešní generativní AI. Už o rok později její portrét sdílela Fenty Beauty.
Shudu ale od začátku provázel spor o to, že černošskou modelku vytvořil bílý fotograf. Kritici se ptali, proč má na obrazu černošské ženy vydělávat autor, který si ji kompletně vyrobil v počítači.
Pohyby jí později propůjčila skutečná modelka Alexsandrah a na jejím příběhu či hlasu pracovaly další ženy. Za jednou neexistující modelkou tak stojí fotografové, grafici, modelka i scenáristky.
imma: tři dny bydlela ve výloze IKEA
Japonskou immu s růžovým mikádem vytvořili v roce 2018 odborník na počítačovou grafiku Koichi Kishimoto a producent Takayuki Moriya. Úspěch postavy vedl o rok později k založení firmy Aww, která začala virtuální postavy nabízet značkám. Na Instagramu ji sleduje přibližně 386 tisíc uživatelů.
V září 2020 dostala byt přes dvě patra výlohy IKEA v tokijském Harajuku. Po tři dny na LED obrazovkách vařila, cvičila a odpočívala, zatímco se její „domácí život“ přeléval na sociální sítě. Kampaň IKEA propojila třídenní program v prodejní výloze s obsahem na internetu.
Aitana López: virtuální modelka má vlastní placený obsah
Aitana vznikla v roce 2023 v barcelonské agentuře The Clueless. Její tvůrci chtěli vlastní modelku, u níž nebudou řešit termíny, cestování ani změny vzhledu. Na Instagramu ji dnes sleduje přibližně 404 tisíc lidí. K reklamním kampaním přidává placené snímky na platformě Fanvue.
Její tvůrci v listopadu 2023 uváděli, že průměrně vydělávala 3 tisíce eur měsíčně, v nejlepším měsíci 10 tisíc eur a za reklamu dostávala přes tisíc eur.
Agentura vytvořila Aitaně záliby, osobnost i životní příběh. Její profil tak vedle reklamních snímků ukazuje cvičení, cestování a hraní videoher, jako by zachycoval běžný život skutečné influencerky.
Noonoouri: digitální zpěvačka má smlouvu s Warnerem
Noonoouri vypadá jako módní ilustrace, která ožila. Vytvořil ji mnichovský designér Joerg Zuber se svým studiem a v roce 2018 ji poslal do světa luxusní módy. Na Instagramu má zhruba 458 tisíc sledujících, za sebou spolupráce se známými značkami a dokonce vlastní podobu panenky Barbie.
Vydavatelství Warner Music Central Europe ji v roce 2023 podepsalo jako digitální interpretku. Noonoouri od té doby vydala několik skladeb, takže její projekt může vydělávat na streamech a hudebních licencích. Warner uvádí, že hlas vycházel z nahrávky skutečné zpěvačky, kterou následně technologicky upravil; na příjmech se měli podílet také skuteční skladatelé, producenti a hudebníci.
Digitální zpěvačka nepotřebuje plíce. Pořád ale potřebuje tým, nahrávku a smlouvu s vydavatelstvím.
Naina Avtr: indická superstar láká světové značky
Naina se představuje jako dvaadvacetiletá fitness a módní influencerka z Bombaje. Společnost Avtr Meta Labs ji vytvořila v roce 2022 a označuje ji za první indickou AI superstar. Největší publikum má nyní na YouTube, kde ji odebírá přibližně 527 tisíc lidí. Dalších zhruba 400 tisíc uživatelů ji sleduje na Instagramu.
Její obsah se od běžných influencerek téměř neliší: taneční videa, cestování, oblečení, cvičení a samozřejmě produkty. Spolupracovala s Nykaa, Pumou a Pepsi a dostala roli v internetovém miniseriálu. Kromě sociálních sítí se tak Naina objevila v reklamě i seriálové tvorbě.
Guggimon: hračka se dostala až do Fortnite
Guggimon připomíná noční můru, která se rozhodla oblékat do značkové módy. Jeho Instagram sleduje přibližně 1,25 milionu lidí. Zubatý králík vznikl ve studiu Superplastic, které v roce 2018 rozjeli Paul Budnitz a výtvarník Huck Gee.
Nejdřív byl sběratelskou vinylovou hračkou, teprve potom ho osmnáctičlenný tým animátorů a grafiků proměnil v internetovou celebritu. Součástí stejného projektu se staly také figurky, oblečení, licence a spolupráce s dalšími značkami. V roce 2021 se Guggimon dostal do Fortnite jako hratelná postava.
Ve stejné době Superplastic prodával NFT. Dosavadní prodeje digitálních předmětů spojených s Guggimonem a jeho kolegou Jankym v létě 2021 podle Christie’s překonaly 3,5 milionu dolarů. Superplastic své postavy prodával jako hračky, digitální sběratelské předměty i herní skiny.
Granny Spills: přes dva miliony sledujících pro drzou babičku
V růžovém obleku chodí po ulici, zastavuje kolemjdoucí a servíruje jim rady, o které si nikdo neřekl. Granny Spills vypadá jako svérázná bohatá babička, ve skutečnosti ji v létě 2025 vytvořili Eric Suerez a Adam Vaserstein z Blur Studios.
Její Instagram už překonal 2,1 milionu sledujících a TikTok se blíží milionu. Při rozjezdu projektu jim Claude navrhoval náměty a scénáře, které upravovali a převáděli do podrobných zadání pro Veo a další nástroje. V listopadu 2025 tvůrci tvrdili, že jeden klip zvládnou připravit za pět až deset minut.
Tvůrci za virální videa tehdy nedostali odměny z programu Creator Rewards. Podle týmu TikTok označoval klipy za neoriginální a z programu je vyřazoval. Autoři proto hledali peníze přes jiné platformy, placené videopozdravy na Cameu a spolupráce se značkami.
Lil Miquela: neexistuje, přesto získala hollywoodského agenta
Lil Miquela se tváří jako devatenáctiletá hudebnice z Los Angeles. Na TikToku má přibližně 3,3 milionu sledujících a její Instagram přitahuje dalších 2,3 milionu. Na internet přitom dorazila už v roce 2016, tedy dávno před současnou mánií kolem generativních obrázků.
Postavu navrhl Trevor McFedries, později ji s ním rozvíjela Sara DeCou a celý tým studia Brud složený ze scenáristů, fotografů a CGI výtvarníků. Miquela dostala přátele, vztahy, hádky i vlastní skladby. Právě seriálový život ji odlišil od obyčejné digitální figuríny.
Spolupracovala s Pradou, Samsungem a Calvin Klein, vydávala hudbu a získala zastupování hollywoodské agentury CAA. Studio Brud tak mohlo vydělávat reklamou, hudbou i licencováním celé osobnosti. Když firmu v roce 2021 koupila společnost Dapper Labs, součástí obchodu bylo také její duševní vlastnictví.
Lu do Magalu: virtuální prodavačka míří rovnou k pokladně
Brazilská Lu je dokonce starší než YouTube. Přibližně 9,6 milionu lidí dnes sleduje její Instagram, na TikToku její profil sleduje asi 7,4 milionu uživatelů. Řetězec Magazine Luiza ji uvedl už v roce 2003 jako hlas svého e-shopu a později z ní s pomocí Ogilvy udělal celebritu do televizních pořadů, hudebních videí a kampaní.
Lu patří přímo řetězci Magazine Luiza, který spravuje její reklamní prostor a zároveň provozuje obchod, do něhož posílá zákazníky. Nákupního asistenta WhatsApp da Lu spustila firma v listopadu 2025. Zákazník v chatu vyhledá zboží, dostane doporučení, zaplatí a později sleduje objednávku.
Vedení firmy uvedlo, že za prvních osm měsíců dosáhla hodnota zboží prodaného přes tento kanál 407 milionů Kč. Firma zároveň uváděla přes sedm milionů uživatelských interakcí a zhruba trojnásobnou konverzi proti ostatním digitálním kanálům.
Nobody Sausage: největší publikum má růžová klobása
Nobody Sausage není člověk, robot ani roztomilé zvíře. Je to klobása, kterou v roce 2020 vytvořil brazilský animátor Kael Cabral. Cabral později vysvětloval, že se na ní původně chtěl naučit lépe animovat postavy. Místo cvičení mu pod rukama vyrostl nejsledovanější účet v tomto přehledu.
Na TikToku má přibližně 22,2 milionu sledujících, na Instagramu 7,4 milionu a na YouTube dalších 3,4 milionu. Součet sledujících a odběratelů na těchto účtech dosahuje 33 milionů, stejní lidé se však mohou mezi sítěmi překrývat.
Projekt nabízí placené animované kampaně a licence k postavě. Nobody Sausage už dováděl pro Netflix, Adidas, Hugo Boss či Christiana Louboutina. K publiku v řádu desítek milionů mu přitom stačilo několik barevných tvarů a velmi dobrý smysl pro internetový humor.
Koho začít sledovat
Chcete hlavně zábavu? Začněte u absurdního Nobody Sausage nebo drzé Granny Spills. Pokud vás zajímá móda, sledujte Shudu, Aitanu a japonskou immu. Šíři virtuálního byznysu od hraček přes hudbu až po vlastní prodejní kanál nejlépe ukazují Guggimon, Noonoouri a brazilská Lu.
Vyberte si klidně jediný účet a začněte ho sledovat. U těch nejlepších brzy přestanete řešit, že jejich hvězdy vůbec neexistují, a začnete čekat na další příspěvek.