Nejvýkonnější Snapdragon na světě zřejmě vyrobí Samsung. Nabídne pohádkové parametry

- Qualcomm údajně letos na podzim představí rovnou dva vlajkové čipsety
- Očekávaný Snapdragon 8 Elite Gen 6 údajně doprovodí ještě výkonnější varianta Pro
- O jejich výrobu se možná překvapivě postará Samsung
Vlajkové čipy od Qualcommu už několik let pohánějí ty nejvýkonnější smartphony na trhu. Americká společnost je obvykle představuje na svém podzimním havajském summitu a ani letos by tomu nemělo být jinak. Podle dosavadních informací by letošní Snapdragony mohly být výrazně odlišné od těch loňských.
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Dva vlajkové procesory namísto jednoho
Dosud bylo pravidlem, že Qualcomm na podzimním summitu představuje jeden vlajkový čipset, ze kterého pak později vychází slabší deriváty pro levnější telefony. V tomto roce se ale údajně dočkáme hned dvou vlajkových čipsetů – řadového nástupce současného Snapdragonu 8 Elite Gen 5 a poté posílené varianty s přídomkem Pro.
Základní Snapdragon 8 Elite Gen 6 (kódové označení SM8950) má podle informátora Digital Station disponovat osmi procesorovými jádry v konfiguraci 2+3+3 a podporou čtyřkanálové 16bitové operační paměti typu LPDDR5X s 6MB vyrovnávací pamětí LLC. O grafické operace se postará čip Adreno 845 s 12 MB paměti.
Silnější varianta Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro má být vybavena stejnou procesorovou jednotkou, avšak posílenou grafickou částí – na pozici GPU má „sedět“ výkonnější čip Adreno 850 s 18 MB paměti. Čipset bude možné svázat buď s se čtyřkanálovými 24bitovými paměťmi typu LPDDR6, anebo 16bitovými paměťmi typu LPDDR5X ve spojení s 8 MB vyrovnávací paměti LLC.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro bude podle informátora Digital Chat Station pravděpodobně debutovat ve smartphonu Xiaomi 18 Pro Max.
Výroba u Samsungu?
Oba vlajkové Snapdragony mají být vyráběné moderním 2nm procesem, ovšem v tuto chvíli není jisté, čí továrny Qualcomm využije. Ještě donedávna se mluvilo o pokračujícím partnerství s tchajwanskou firmou TSMC, která vyrábí vlajkové Snapdragony od roku 2022, ovšem aktuálně je údajně ve hře i Samsung.
O možné spolupráci se Samsungem hovořil již na začátku ledna šéf Qualcommu Cristiano Amon, jeho vyjádření bylo ale spíše bráno jako tlak na TSMC ke snížení výrobních cen. Jednání ale zjevně stále probíhají, šéf Qualcommu byl totiž tento týden spatřen v Jižní Koreji, kde se údajně setkal s vedením Samsungu.
Korejský gigant letos jako vůbec první dokázal zahájit sériovou výrobu 2nm čipsetů pro smartphony, ačkoliv v přímém srovnání je na tom 2nm čip Exynos 2600 v efektivitě hůř než 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ve prospěch Samsungu nicméně může hovořit cena – výroba čipů u TSMC v posledních letech hodně podražila a vzhledem k rostoucím cenám pamětí obecně se dá očekávat, že výrobci smartphonů budou stále více hledat levnější řešení.
Vrcholný Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro tak možná najdeme pouze v hrstce těch nejvýkonnějších smartphonů, zatímco většina „vlajek“ se spolehne pouze na základní Snapdragon 8 Elite Gen 6.
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