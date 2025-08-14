Největší změna v historii League of Legends? Hra přichází s novým způsobem ovládání

- Jedna z nejpopulárnějších her na světě, League of Legends, chystá velkou změnu
- V rámci beta testu začíná zkoušet tradiční ovládání skrze WASD
- Pokud se novinka uchytí, mohla by se objevit i kompetitivních zápasech
Tituly z žánru MOBA patří mezi nejpopulárnější hry v rámci online soupeření a e-sportů. Nekorunovaným králem je bezesporu League of Legends, kterou měsíčně hraje přibližně 130 milionů hráčů po celém světě. K tomuto typu her neodmyslitelně patří rychlé klikání myší, jenž je naprosto klíčové pro vítězství. Jenže co dělat v případě, že vaše „klikání“ není tak rychlé, jak by být mělo? Možná i s tímto na mysli v Riot Games aplikovali známé ovládací schéma také na svůj klenot.
Uchytí se ovládání skrze WASD v League of Legends?
Ono schéma využívá čtyř kláves WASD a primárně jej využívají tituly jako jsou RPG, střílečky z pohledu první/třetí osoby nebo závodní tituly. Čtveřice kláves je totiž vhodně rozmístěná tak, aby skrze ně šel ovládat pohyb, zatímco poblíž nich je řada dalších kláves, které lze efektivně využívat při hraní. Ovládací schéma WASD v minulosti nahradilo ovládání pohybu skrze směrové šipky právě z toho důvodu, že celý zbytek klávesnice zůstával obtížně využitelný, když do hry vstoupila myš.
Přidat nový systém ovládání ale není jen tak, v Riot Games totiž museli myslet také na vyváženost herního zážitku, a to jak pro nové hráče, tak i pro veterány. „Věříme, že pro některé hráče, kteří přišli z jiných her, bude League of Legends díky tomuto intuitivnější,“ uvádí vývojáři na adresu známého schématu ovládání, které je v současné době patrně nejpoužívanějším způsobem ovládání her na počítačích. Riot nejprve bude testovat novinku na omezeném počtu hráčů, přičemž později počítá s nasazením také do kompetitivních zápasů.
League of Legends byla spuštěna před téměř 16 lety, a přestože se jedná o nesmírně populární hru, má pověst titulu obtížného na naučení. Ačkoli základní mechaniky jsou poměrně snadno pochopitelné, jejich ovládnutí není procházkou růžovou zahradou, přičemž online komunita často nemá s nováčky žádné slitování. Ovládání skrze schéma WASD by mohlo snížit obtížnost pro začátečníky a zpřístupnit League of Legends mnohem většímu počtu hráčů.