Největší setkání geeků proběhne tento víkend na Výstavišti Praha. Objeví se i vítězný projekt soutěže NASA

Sedmý ročník festivalu Maker Faire Prague přiláká největší celebrity z maker komunity a divákům ukáže originální projekty vytvořené studenty i poloprofesionály, chybět nebude ani český pětičlenný středoškolský tým LASAR, který nedávno opanoval mezinárodní soutěž NASA. Návštěvníci se mohou těšit na některé z největších světových maker youtuberů, ale i výtvory z předmětu „Jak vyrobit (téměř) cokoli“ na FEL ČVUT nebo superfinále Robosoutěže. Dvoudenní festival Maker Faire Prague se uskuteční od 11. do 12. května v Křižíkových pavilonech na Výstavišti Praha.

Meet and Greet se světovými maker youtubery

V sobotu se budou moci fanoušci maker youtuberů setkat se slavnými jmény na stánku generálního partnera festivalu, společnosti Prusa Research. Během sobotního odpoledne mezi 15:00 a 16:00 se mohou pozdravit s Integzou, který má v online světě miliony sledujících a zabývá se experimenty s tryskovými motory, Ivanem Mirandou, známým díky hodinám, které vytvořil z tisíců kuliček na cvrnkání, i tvůrcem kanálu Proper Printing, který staví různé experimentální 3D tiskárny.

„Vzpomínám si, když jsme s bráchou začínali objíždět Maker Faire po světě a ukazovali naše prototypy 3D tiskáren. Člověka to úplně nabije energií, když může ukázat svůj projekt světu, poslechnout si zpětnou vazbu, navázat nové kontakty a načerpat inspiraci od ostatních makerů. Mám hroznou radost, že takovou akci máme už po sedmé u nás v České republice! A to na skvělé úrovni, což potvrzuje i účast některých z nejznámějších makerů ze zahraničí,“ komentuje s úsměvem Josef Průša.

Jak si vyrobit cokoli

Studenti FEL ČVUT budou mít na stánku připraveno vše, co tvořili v předmětu Jak vyrobit (téměř) cokoli, inspirovaným kurzem How to make (almost) anything ze slavné MIT. Učí se v něm základy rychlého prototypování, digitální výroby, laserové řezání, 3D skenování a tisk, elektronické obvody, programování mikrokontrolérů a řadu dalších věcí.

Že 3D tisk je revoluční klíč k výrobě téměř čehokoli, ví také Filip Růžička. Na festivalu ukáže, jak se mu podařilo spojit jeho dva oblíbené obory – 3D tisk a elektrotechniku. U jeho stánku si návštěvníci prohlédnou například klasický osmiválec, turbíny dosahující až 9000 otáček za minutu nebo Teslův transformátor.

Laserové rameno ze soutěže NASA poprvé v Praze

Český studentský tým LASAR sklidil v dubnu 2024 mezinárodní uznání v soutěži Conrad Challenge pořádané Houstonovým vesmírným centrem NASA, kde vyhrál dvě ze tří hlavních cen. Teď si jejich kosmický projekt poprvé může vyzkoušet i česká veřejnost. „Na stánku budeme vystavovat náš funkční model laserového ramene, pomocí kterého chceme resetovat nekomunikující satelity na oběžné dráze Země. Bude naprogramováno nejen pro simulaci trackingu satelitu, ale také pro zájemce, kteří si budou chtít zkusit s ramenem pohybovat pomocí joysticku,“ říká vedoucí týmu Simon Klinga.

Makeři myslí i na udržitelnost

Máte doma stará CD a nevíte co s nimi? Pak nesmíte minout CD-ROM 3D tiskárnu, inspirovanou indickým návodem na výrobu tiskárny z „cédéček” a následně dotaženou k dokonalosti za pomocí CNC a laseru. Celý projekt je navíc navržený tak, že si jej může postavit každý.

Projekt RRRRR fungující na principu recyklačního střediska organizace Precious Plastic zase představí návštěvníkům proces výroby produktů z recyklovaného plastu, které si budou moci také sami vytvořit.

STMicroelectronics představí polovodičové technologie pro chytřejší a ekologičtější budoucnost. Zvídavé dotazy a projekty návštěvníků zase ocení Espressif Systems, kteří tvoří populární mikrokontroléry pro řízení širokého spektra projektů s bezdrátovou WiFi a Bluethooth konektivitou.

Hudba a sport ke geekům patří

Že i hudebník může být makerem, ukazuje česká platforma Noise Kitchen, která vychází z elektronické hudební scény, přesvědčí návštěvníky o kouzlech práce se zvukem. Kdo bude chtít, může si sám vyzkoušet hru na hardwarové modulární syntezátory.

Jiří Ryba zase spojil zájem o kutilství se sportem a na jeho stánku se můžete podívat na ukázku vodních běžek a hůlek, díky kterým oblíbený sport není jen zimní radovánkou a chození po vodě nemusí být jen sen.

„Když jsem v mládí začínal pracovat v oblasti veletrhů, produkčně špičkově zajištěné akce, které jsem vídal v zahraničí, byly tehdy spíše na úrovni snů než realitou v České republice. Dnes už je tomu jinak a já jsem velmi hrdý na to, že jednou z těch TOP akcí je Maker Faire na Výstavišti, které je zároveň jeho spolupořadatelem. Úroveň celého festivalu je skutečně velmi vysoká a obsahově i inovačně je tak nabitý, že budu rád, když stihnu projít vše, co máme s rodinou v plánu,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Kutilství není omezeno věkem

To dokáží fantastické týmy studentů 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, které se účastní Robosoutěže FEL ČVUT a jejichž úkolem je postavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS®. Superfinále jarní části tohoto turnaje se na festivalu chystá v neděli.

Smělý projekt studenta základní školy Kryštofa Slouky zase spočívá v tvoření powerbank, které jsou celé recyklované z jednorázových elektronických cigaret. Z těch je použita baterie a obal, následně jsou 3D tiskem vytvořeny redukce, jimiž se moduly osazují.

Festival Maker Faire Prague pořádá organizace Make More, spolupořadatelem je Výstaviště Praha a generálním partnerem PRUSA Research. Partnery letošního Maker Faire Prague jsou Maker Market, STMicroelectronics, Škoda Auto, Laska Kit, Bosch Česká republika, Xiaomi, Espressif, ČVUT, Hennlich, město Praha, Prague City Tourism, Praha 7, Sdružení pro výstavbu silnic, NCS 4.0., Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Visegrad Fund a Technologie hlavního města Prahy.