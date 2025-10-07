TOPlist

Největší datová událost v Česku se blíží: Data Festival VŠE 2025 spustil registrace

Michal Javůrek 7. 10. 11:52
Data Festival VŠE 2025

Osmý ročník největší datové události v Česku se blíží! Data Festival VŠE proběhne v úterý 4. listopadu 2025 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Celodenní akce propojí datové nadšence z řad studentů i profesionálů z oblasti dat, AI a analytiky. Rezervace míst na jednotlivé části programu jsou zdarma a právě teď otevřené v aplikaci Eventee.

Letošní ročník nese podtitul „Datová sklizeň“ a zaměřuje se na to, jak pečovat o datovou půdu, pěstovat kvalitní analytiku a sklízet plody s pomocí chytrých nástrojů a AI. Program je rozdělen do tří hlavních tematických proudů:

  • Kořeny dat – metadata a data governance jako základ datového hospodářství (powered by Raiffeisenbank)
  • AI a inteligentní úroda – jak AI mění způsob pěstování, zpracování a sklízení dat (powered by ČSOB)
  • Stroje pro datovou sklizeň – nástroje, modely a praktické zkušenosti vedoucí k chytré sklizni (powered by Sazka)

Rezervace přednášek, workshopů a panelových diskuzí probíhají výhradně v aplikaci Eventee. Doporučujeme ji stáhnout co nejdříve – zejména místa na workshopy bývají rychle obsazená. Aplikace zároveň nabízí možnost prohlížet program, poznat řečníky nebo se propojovat s ostatními účastníky přes Social Wall a networkingovou zónu.

Registrujte se na Data Festival VSĚ 2025

Na programu festivalu se letos podílejí například společnosti KPMG Česká republika, ČSOB, Škoda, PwC, Sazka,Raiffeisenbank, VISA, Dawiso, MSD, Česká spořitelna, EY, SaS, Billigence, Datavault Builder, Samsung a další datově zdatné firmy.

Více informací naleznete na webových stránkách Data Festivalu VŠE, na festivalovém LinkedInu nebo přímo v aplikaci Eventee. Mediálním partnerem akce je web SMARTmania.cz.

