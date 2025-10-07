Největší datová událost v Česku se blíží: Data Festival VŠE 2025 spustil registrace

Osmý ročník největší datové události v Česku se blíží! Data Festival VŠE proběhne v úterý 4. listopadu 2025 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Celodenní akce propojí datové nadšence z řad studentů i profesionálů z oblasti dat, AI a analytiky. Rezervace míst na jednotlivé části programu jsou zdarma a právě teď otevřené v aplikaci Eventee.
Letošní ročník nese podtitul „Datová sklizeň“ a zaměřuje se na to, jak pečovat o datovou půdu, pěstovat kvalitní analytiku a sklízet plody s pomocí chytrých nástrojů a AI. Program je rozdělen do tří hlavních tematických proudů:
- Kořeny dat – metadata a data governance jako základ datového hospodářství (powered by Raiffeisenbank)
- AI a inteligentní úroda – jak AI mění způsob pěstování, zpracování a sklízení dat (powered by ČSOB)
- Stroje pro datovou sklizeň – nástroje, modely a praktické zkušenosti vedoucí k chytré sklizni (powered by Sazka)
Rezervace přednášek, workshopů a panelových diskuzí probíhají výhradně v aplikaci Eventee. Doporučujeme ji stáhnout co nejdříve – zejména místa na workshopy bývají rychle obsazená. Aplikace zároveň nabízí možnost prohlížet program, poznat řečníky nebo se propojovat s ostatními účastníky přes Social Wall a networkingovou zónu.
Na programu festivalu se letos podílejí například společnosti KPMG Česká republika, ČSOB, Škoda, PwC, Sazka,Raiffeisenbank, VISA, Dawiso, MSD, Česká spořitelna, EY, SaS, Billigence, Datavault Builder, Samsung a další datově zdatné firmy.
Více informací naleznete na webových stránkách Data Festivalu VŠE, na festivalovém LinkedInu nebo přímo v aplikaci Eventee. Mediálním partnerem akce je web SMARTmania.cz.