Největší aktualizace od uvedení na trh. Galaxy S24 Ultra se dočká masivního vylepšení fotoaparátu

I když se Samsung snaží sebevíc, jeho špičkové fotomobily stále nedosahují kvalit té nejlepší konkurence. Podle žebříčku nejlepších fotomobilů od DxOMark patří aktuální vlajkové lodi Galaxy S24 Ultra až 22. místo – před ní jsou poslední dvě generace iPhonů i Pixelů a spousta telefonů od čínských značek Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo a Vivo. Samsung se pokouší vylepšit kvalitu fotoaparátu softwarovými aktualizacemi, jedna z nich by měla dorazit letos v létě.

Jedním z největších kritiků fotoaparátů od Samsungu je informátor Ice Universe. Ten nevynechá jedinou příležitost, aby si do korejské značky nerýpnul, často své „hejty“ na síti X doprovází srovnávacími fotografiemi z telefonů jiných značek. Údajně tak činí pro to, aby se v Samsungu chytli za nos a s kvalitou svých snímků něco udělali. Nyní se zdá, že Samsung skutečně tyto hlasité nářky vyslyší.

This is the One 6.1.1 version of Galaxy S24 Ultra, and testing has started, which is the biggest update of S24 since its release. Will include a lot of camera updates.

This version is in its early stage and will be tested for quite a long time before being pushed. pic.twitter.com/7crJi1ZZvB

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 27, 2024