Galaxy Z Fold 6 dostane nové displeje. Ve hře je i prémiová varianta s ultratenkým tělem

Letos v létě Samsung představí novou generaci svých ohebných smartphonů Galaxy Z Fold a Z Flip. I když se v minulých měsících spekulovalo, zda Korejci rodinu svých skládaček nerozšíří o nové členy, nakonec se pravděpodobně dočkáme pouze nové generace stávajících modelů. To ale neznamená, že by třetí skládačka nemohla přijít v jiném termínu.

Zatímco v minulých letech se Galaxy Z Fold prakticky neměnil, šestá generace by měla přinést několik významnějších úprav. Z minulých úniků víme, že Samsung po letech sáhne ke změně proporcí – telefon v zavřeném stavu už nebude mít tvar protáhlé nudle, ale bude nižší a širší. Díky tomu se změní poměr stran vnějšího i vnitřního displeje, ovšem u obrazovek chystá Samsung ještě další změny.

Před nedávnem internetem proběhly informace, že Samsung vnitřní displej „vyžehlí“ natolik, že u něj bude výrazně méně viditelná prohlubeň v místě přehybu. V této disciplíně je na tom konkurence lépe, tudíž se nelze divit, že ji chce Samsung dohnat.

Změna se dotkne i vnějšího displeje – u něj zase Korejci vůbec poprvé nasadí symetrické rámečky. Jak bude čelní strana vypadat, ukazuje fotografie, kterou zveřejnil informátor Ice Universe.

Ice Universe také potvrdil, že na červencové události Galaxy Unpacked bude představen pouze klasický Galaxy Z Fold 6, nepotvrzují se tak spekulace, že bychom se mohli dočkat levnější varianty FE, nebo dražšího modelu s přídomkem Ultra. První z nich byl údajně zrušen, a ani druhý zřejmě není na pořadu dne. Šušká se ale o jiné variantě.

Hearing about a Samsung Fold 6 Slim, Q4'24, bigger display than the Fold 6. Price probably similar to the Fold 6. No pen input.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2024