Galaxy Fold a Flip 6 se poodhalují. Známe velikost pamětí i barevné varianty

Máme nové informace o letošních skládačkách od Samsungu

Paměťové varianty mají zůstat stejné jako loni, dočkáme se ale nových barev

Premiéra se má letos uskutečnit o trochu dříve než v minulých letech

Samsung letos v létě představí novou generaci svých ohebných smartphonů, přičemž podle posledních spekulací bychom se měli dočkat rovnou tří různých modelů – véčkového Galaxy Z Flip 6 a knížkového Galaxy Z Fold 6 ve dvou variantách (základní a Ultra). Informátor a šéf společnosti Display Suppy Chain Consultants (DSCC) Ross Young prozradil o chystaných skládačkách několik zajímavých informací.

Barvy, barvy, barvičky

Od Rosse Younga jsme se například dozvěděli, v jakých barvách bude Samsung letos své skládačky nabízet. Galaxy Z Fold 6 má být k dispozici v barvách:

Navy – tmavě modrá

Light Pink – růžová

Silver Shadow – stříbrná

Crafted Black – černá

White – bílá

Galaxy Z Flip 6 má být nabízen v následujících barevných variantách:

Mint – světle zelená

Silver Shadow – stříbrná

Light Blue – světle modrá

Yellow – žlutá

Crafted Black – černá

Peach – broskvová

White – bílá

Tučně vyznačené barevné varianty mají být vyráběné ve velkých objemech, zatímco zbytek údajně bude produkován v menších sériích, které se možná na některé trhy ani nedostanou.

Velikost pamětí stejná jako loni

Ross Young rovněž potvrdil, jaké Samsung připravuje paměťové varianty. Zde nás žádné překvapení nečeká – Galaxy Z Flip 6 má být k dispozici ve verzích s 256 a 512GB úložištěm, Galaxy Z Fold 6 k těmto dvěma navíc ještě přihodí 1TB variantu.

Flip 6 storage options – 256/512 GBs

Fold 6 storage options – 256/512/1024 GBs — Ross Young (@DSCCRoss) April 22, 2024

O variantě Ultra informátor nic neprozradil, tudíž stále visí ve vzduchu otazník, zda vůbec Samsung nějakou chystá. Podle posledních spekulací by měla tato vrcholná skládačka dostat přepracované tělo s tloušťkou pouhých 12,1 mm (v zavřeném stavu) a hmotností 239 gramů. Telefon by měl také zdědit část fotovýbavy z vlajkového modelu Galaxy S24 Ultra, především hlavní fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů.

Nové ohebné telefony od Samsungu by měly letos spatřit světlo světa dříve než v minulých letech – korejský gigant je totiž jedním z hlavních partnerů letošních olympijských her a dá se předpokládat, že tuto událost k propagaci svých skládaček využije. Olympijské hry začínají 26. července, premiéra nových skládaček by se tak mohla uskutečnit někdy před tímto datem.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?