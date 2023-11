Nejoblíbenější sociální sítě: tipnete si, kde Češi tráví nejvíce času?

Jaké jsou nejpopulárnější sociální sítě mezi českými uživateli?

Jednoznačně vede YouTube, druhý je hned Facebook

Překvapením je Snapchat, který je oblíbenější než Muskovo X

V rámci evropské směrnice o digitálních službách (DSA) musí jednotlivé společnosti zveřejňovat počet uživatelů na rozličných eurounijních trzích. Díky tomu máme k dispozici celkem zajímavou statistiku nejoblíbenějších sociálních sítí v Česku. Tu dal dohromady spolumajitel agentury Influencer.cz, Adam Zbiejczuk.

Největší sociální sítě v Česku

Analýza odhaluje sedm největších hráčů z hlediska sociálních sítí na českém internetu. Statistika bere v potaz data o měsíčních aktivních uživatelích od jednotlivých firem, které musí být veřejné právě kvůli tlaku Evropské unie.

První místo je pravděpodobně bez překvapení, je to platforma, kterou v Česku každodenně využívají i děti předškolního věku – YouTube s 9,9 miliony aktivních uživatelů. Háček je v tom, že v současné formě YouTube není sociální síť, jako spíš internetová televize, či ještě lépe streamovací VOD služba.

Z hlediska reklamy a podezření na monopolní praktiky je však pro EU velmi důležitou platformou. To samé lze prohlásit o dvojce na trhu, a sice Facebooku od holdingu Meta, který měsíčně navštěvuje 6,4 milionu Čechů. Hned za Facebookem, konkrétně s 5,5 miliony měsíčních uživatelů, je Instagram. To dokazuje, jak se jistá část lidí přesouvá z Facebooku na Instagram. Nebude překvapením, pokud do pár let Instagram Facebook přeskočí – a to nejen v Česku, ale i v globálním měřítku.

Slušný podíl má TikTok i Snapchat

Zbytek žebříčku nedosáhl ani 2 miliony uživatelů, jde však o novější sítě, popřípadě sítě s užší cílovou skupinou, než kam se řadí obecně oblíbené platformy. S 1,9 miliony aktivních uživatelů se na čtvrté pozici umístil TikTok. Ten roste hlavně u mladých uživatelů – studie ČTÚ ukazuje, že na něm tráví čas hned 31 % spotřebitelů ve věku 18–29 let. Kupodivu má TikTok ale popularitu i u čtyřicátníků, kde jej používá přes 11 % spotřebitelů.

Pro někoho může být překvapivá obliba Snapchatu, která žluté sociální síti uhrála páté místo a 1,2 miliony aktivních uživatelů každý měsíc. Podle výše citované studie je Snapchat nejpopulárnější mezi uživateli ve věku 18–29 let. Všechny další věkové kategorie dosahují jen pár procent, s výjimkou 40–49 let, kde má Snapchat 6,5% podíl.

Síť X míří do úpadku

Sociální síť X (dříve Twitter), kterou od jara loňského roku vlastní multimiliardář Elon Musk, se těší jen střídmé oblibě: 1 milion aktivních uživatelů každý měsíc. Z celkového počtu obyvatel ČR, jichž je 10,8 milionu, tak vyplývá, že na X je skoro každý 10. Čech. Pro Muska však tato čísla nemohou být příliš lichotivá.

Obzvlášť přihlédneme-li k tomu, že v globálním měřítku X na popularitě jednoznačně ztrácí. Agentura Statista předkládá meziroční srovnání od roku 2019 do současnosti a s výhledem na příští rok. V roce 2019 disponoval Twitter 312 miliony aktivních uživatelů, o rok později už to bylo 347 milionů. Absolutní vrchol našel Twitter/X v roce 2022, kdy se k němu hlásilo 368 milionů aktivních uživatelů každý měsíc.

Od té doby však X ztrácí. Letos „jen“ 353 milionů aktivních uživatelů s výhledem na příští rok s odhadovaným počtem 335 milionů uživatelů. To je méně než v roce 2020, dávno před příchodem Elona Muska.

Kde je WhatsApp?

Sedm nejpopulárnějších sociálních sítí uzavírá možná trochu překvapivé jméno – profesní síť LinkedIn, kterou provozuje Microsoft. Ta podle všeho operuje s 600 tisíci aktivních uživatelů každý měsíc. Je s podivem, že do statistiky se nevešel třeba WhatsApp, který platí globálně za jednu z nejstahovanějších aplikací.

„K srpnu 2023 byl WhatsApp nejoblíbenější aplikací sociálních médií mezi českými uživateli, co se týče počtu stažení. Aplikace WhatsApp byla stažena téměř 4,93milionkrát, následovaná aplikací Messenger, kterou si v Česku od ledna 2020 stáhlo více než 3,5 milionu uživatelů,“ uvedla ve svém zářijovém průzkumu na adresu popularity WhatsAppu agentura Statista.

Jenže dle dostupných informací to vypadá, že Evropská komise v rámci směrnice o digitálních službách chatovací/messengerové aplikace zatím neprověřuje. Proto se Meta ani nechlubí statistikou z českého trhu. Z počtu stažení, které zveřejnila Statista, je však patrné, že WhatsApp bude na českém trhu extrémně populární, přesně jako je tomu v zahraničí.