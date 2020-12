Nejlepší fotomobil roku 2020? Slepý test populárního youtubera má nečekaného vítěze

Stejně jako v minulých letech, i letos udělal oblíbený technologický youtuber Marques Brownlee slepý fototest letošních smartphonů. Klání se zúčastnilo celkem 16 vesměs vlajkových lodí, přičemž o jejich umístění rozhodlo více než 10 milionů hlasů na sociálních sítích Twitter a Instagram. Vítěze byste určitě předem netipovali.

The Blind Smartphone Camera Test 2020!

iPhone 12 Pro Max byl rozdrcen OnePlus 8T

Je zajímavé, že tyto slepé testy každoročně prohrávají iPhony, které se ještě nikdy neprokousali prvním kolem. V tomto roce byli účastníky nejlevnější iPhone SE a nejdražší iPhone 12 Pro Max; první přesvědčivě prohrál s Motorolou Edge+, druhý pak rozdrtil OnePlus 8T (poměr hlasů 86 vs. 14 %). Nejtěsnější souboj se odehrál mezi LG Wing a ZenFone 7 Pro, který nakonec vyhrál nejmenším možným rozdílem 51 vs. 49 % bodů druhý jmenovaný.

Ve druhém kole již byly výsledky postupujících přesvědčivější, nejtěsnější soubor se odehrál mezi Xiaomi Mi 10 Ultra a Sony Xperia 1 II, který nakonec vyšel lépe ve prospěch Xiaomi (60 vs. 40 %). V tomto kole se také odehrál největší debakl v historii, a to když Samsung Note 20 Ultra zničil poměrem 95 ku 5 OnePlus 8T. Ten se tak ze skalpu nejdražšího letošního iPhonu neradoval dlouho. Tuto dvojici pak do semifinále doprovodily smartphony Huawei Mate 40 Pro a ASUS Zenfone 7 Pro.

Je nejlepším letošním fotomobilem ASUS Zenfone 7 Pro?

I když mezi poslední čtveřicí zůstaly první dva vedoucí smartphony z žebříčku DxOMark, do finále se nakonec dostal pouze jeden. Xiaomi Mi 10 Ultra poměrně přesvědčivě porazilo Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ovšem Huawei Mate 40 Pro se musel s těsným poměrem 52 v. 48 sklonit přes ASUS Zenfone 7 Pro. Ten nakonec zvítězil i ve finále, kde porazil telefon od Xiaomi poměrem 54 vs. 46.

Finále Zenfone 7 Pro vyhrál jak na Twitteru, tak na Instagramu, byť jak se později ukázalo, interpretace uživatelů obou sítí je odlišná. Rozdílné je i podání fotografií, které jsou na Instagramu o něco saturovanější a na první pohled líbivější. Uživatelé Twitteru se ale tímto trikem nenechají opít a volí raději fotografie s reálněji vypadajícími barvami. Zatímco u loňských fotografií rozhodoval o úspěchu snímku jas (čím jasnější, tím lepší), letos se uživatelé rozhodovali podle vyvážení bílé a dynamického rozsahu.

I když je podle testu nejlepším fotomobilem letošního roku ASUS Zenfone 7 Pro, sám autor videa prozrazuje hned na začátku, test je absolutně nevědecký. Jiné rozmíchání dvojic na začátku by pravděpodobně vedlo k jinému výsledku. Zenfone prošel do finále díky dvěma velmi těsným výhrám, ovšem nelze mu upřít fakt, že ve všech focených scénách podával poměrně konzistentní výsledky.