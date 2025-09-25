TOPlist

Nabušený balíček k 30. výročí studia Remedy: Alan Wake 2 a dalších sedm her vás vyjde na pár stovek

Marek Bartík
Marek Bartík 25. 9. 12:00
0
Alan Wake 2
  • Herní studio Remedy slaví 30 let od založení výhodným balíčkem her za 28 eur (cca 680 korun)
  • Kolekce obsahuje PC verze legendárních her jako Max Payne, Quantum Break nebo parádní střílečka Control
  • Hlavním tahákem je ale bezesporu deluxe edice oceňovaného hororu Alan Wake 2
  • Nákupem navíc podpoříte charitativní organizaci Save the Children

Populární služba Humble Bundle, která pravidelně přináší (nejen) herní balíčky za výhodnou cenu, momentálně nabízí parádní sbírku devíti her od Remedy Entertainment za pouhých 28 eur (v přepočtu cca 680 korun). Součástí lákavého balíčku je oceňovaný horor Alan Wake 2 v deluxe edici, mysteriózní střílečka Control či závodní klasika Death Rally. Kolekce s názvem Remedy 30th Anniversary Bundle oslavuje 30 let existence finského studia a kromě dnes již legendárního Maxe Paynea obsahuje i současné pecky s pokročilým grafických zpracováním.

Kolekce, jak se patří

Patrně nejzajímavějším titulem z celého balíčku je psychologický survival horor Alan Wake 2 Deluxe Edition z roku 2023. Osobně však mohu s čistým svědomím doporučit mysteriózní střílečku Control Ultimate Edition, kterou bych se nebál označit za jednu z nejpovedenějších akčních her posledních let. Kolekce dále obsahuje první dva díly série Max Payne (na trojce pracovalo studio Rockstar Games, proto ve výběru chybí, pozn. red.), závodní hru Death Rally, akčně orientovaný spin-off Alana Wakea s podtitulem American Nightmare, remasterovanou verzi prvního Alana Wakea a nedoceněnou sci-fi střílečku Quantum Break.

Hry pro dobrou věc!

Kromě výše zmíněných her je součástí nabídky 25% slevový kupón na čerstvou novinku v podobě kooperativní střílečky FBC: Firebreak. Zakoupením balíčku navíc přispějete na dobrou věc, protože část výtěžku poputuje k organizaci Save the Children. Nabídka je dostupná až do 10. října.



Legendární Doom spuštěný na elektrickém vaporizéru



Nepřehlédněte

Herní nadšenci se opět vyřádili: legendárního Dooma spustili na vaporizéru

Balíček je dostupný ve třech cenových úrovních. Za 5 eur získáte první dva díly Maxe Paynea, závody Death Rally a Alan Wake’s American Nightmare. Za 12 eur navíc obdržíte Quantum Break, Control Ultimate Edition a Alan Wake Remastered. Kompletní kolekce včetně hororu Alan Wake 2 Deluxe Edition vychází na 28 eur (cca 680 korun).

Vstoupit do diskuze
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Prohlížeč Google Chrome na macBooku
Google chystá Android pro počítače. Podle šéfa Qualcommu to bude další velká věc
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 9:00
1
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Nejvýkonnější mobilní čipset přichází. Snapdragon 8 Elite Gen 5 láká na profi video a osobní AI
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 7:00
3
Gabe Newell, zakladatel společnosti Valve (ilustrační obrázek)
Vášnivý sběratel má na Steamu přes 40 tisíc her. Od Valve za to dostal speciální odměnu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 6:00
0
iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě
Jakým výkonem se nabíjí iPhone 17 Pro Max? K maximálnímu potenciálu potřebujete tyhle nabíječky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:15
3

Kapitoly článku