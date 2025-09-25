Nabušený balíček k 30. výročí studia Remedy: Alan Wake 2 a dalších sedm her vás vyjde na pár stovek

- Herní studio Remedy slaví 30 let od založení výhodným balíčkem her za 28 eur (cca 680 korun)
- Kolekce obsahuje PC verze legendárních her jako Max Payne, Quantum Break nebo parádní střílečka Control
- Hlavním tahákem je ale bezesporu deluxe edice oceňovaného hororu Alan Wake 2
- Nákupem navíc podpoříte charitativní organizaci Save the Children
Populární služba Humble Bundle, která pravidelně přináší (nejen) herní balíčky za výhodnou cenu, momentálně nabízí parádní sbírku devíti her od Remedy Entertainment za pouhých 28 eur (v přepočtu cca 680 korun). Součástí lákavého balíčku je oceňovaný horor Alan Wake 2 v deluxe edici, mysteriózní střílečka Control či závodní klasika Death Rally. Kolekce s názvem Remedy 30th Anniversary Bundle oslavuje 30 let existence finského studia a kromě dnes již legendárního Maxe Paynea obsahuje i současné pecky s pokročilým grafických zpracováním.
Kolekce, jak se patří
Patrně nejzajímavějším titulem z celého balíčku je psychologický survival horor Alan Wake 2 Deluxe Edition z roku 2023. Osobně však mohu s čistým svědomím doporučit mysteriózní střílečku Control Ultimate Edition, kterou bych se nebál označit za jednu z nejpovedenějších akčních her posledních let. Kolekce dále obsahuje první dva díly série Max Payne (na trojce pracovalo studio Rockstar Games, proto ve výběru chybí, pozn. red.), závodní hru Death Rally, akčně orientovaný spin-off Alana Wakea s podtitulem American Nightmare, remasterovanou verzi prvního Alana Wakea a nedoceněnou sci-fi střílečku Quantum Break.
Hry pro dobrou věc!
Kromě výše zmíněných her je součástí nabídky 25% slevový kupón na čerstvou novinku v podobě kooperativní střílečky FBC: Firebreak. Zakoupením balíčku navíc přispějete na dobrou věc, protože část výtěžku poputuje k organizaci Save the Children. Nabídka je dostupná až do 10. října.
Balíček je dostupný ve třech cenových úrovních. Za 5 eur získáte první dva díly Maxe Paynea, závody Death Rally a Alan Wake’s American Nightmare. Za 12 eur navíc obdržíte Quantum Break, Control Ultimate Edition a Alan Wake Remastered. Kompletní kolekce včetně hororu Alan Wake 2 Deluxe Edition vychází na 28 eur (cca 680 korun).