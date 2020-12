Na kolik přijde kompletní výbava od Applu? Nestačily by vám 2 miliony

Web CNN vydal zajímavý článek týkající se cenové politiky Applu. Pokusili se propočítat, kolik by stálo běžného člověka, kdyby by se chtěl kompletně vybavit nejnovějšími a nejdražšími modely produktů s jablkem ve znaku. Do cen započítali i příslušenství a pojištění Apple Care+. Došli k částce 80 000 amerických dolarů, což odpovídá zhruba 1 700 000 Kč bez DPH. My jsme se rozhodli tuhle možnost přepočítat na českého zákazníka a výsledná cena nás doslova posadila na zadek.

Můžete si to dovolit?

Pokud se budeme bavit například o nejnovějším iPhonu 12 Pro Max, který nabízí největší displej s úhlopříčkou 6,7 palců, nejlepší fotoaparát a největší baterii, cena s MagSafe pouzdrem a dvojitou MagSafe nabíječkou je 48 770 Kč. Apple Care+ zatím v České republice oficiálně nekoupíte, takže tady něco málo ušetříme.

Nejdražším produktem z nabídky Applu je Mac Pro, který vás v základní konfiguraci vyjde na 164 990 Kč. Pokud ale chcete top výbavu v podobě 28-jádrového procesoru Xeon, 1,5 TB pamětí a 8 TB úložištěm, zaplatíte mnohem více. Jestliže připočteme ještě 32-palcový Pro Display XDR s Retinou 6K, dostaneme se až na částku 1 773 270 Kč.

MacBook Pro s osmi-jádrovým procesorem i9 a 64 GB pamětí vás vyjde klidně i na 199 990 Kč. Pokud jej doplníme o nejnovější příslušenství v podobě Magic Mouse 2 myši a koženého pouzdra, můžete se dostat až přes hranici 210 000 Kč.

Nejvyšší varianta Apple Watch ve velikosti 44 mm z nerezové oceli a s pleteným řemínkem vyjde na 13 690 Kč. Za nejvyšší model tabletu iPad Pro o velikosti displeje 12,9 palců zaplatíte jen něco málo pod 50 000 Kč.

Pokud chcete sluchátka od Applu, můžete pořídit Beats Studio 3 Wireless za 8 999 Kč nebo jít do nových AirPods Max s cenou 16 490 Kč. Jestliže hledáte něco subtilnějšího, volba padne patrně na AirPods Pro za 7 290 Kč.

Na domácí audio je potřeba ještě HomePod s cenou lehce pod 10 000 Kč. Poslední nezbytnou položkou na nákupním seznamu pak může být Apple TV 4K za 5 790 Kč.

Po sečtení cen těchto produktů se dostaneme na částku 2 127 890 Kč s DPH. Jestli je někdo ochoten takovou sumu peněz Applu zaplatit, musí to být opravdový fanoušek.