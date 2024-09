Na internet unikly rendery Samsungu Galaxy S25 Ultra: čeká nás hranatější design?

Nové iPhony už Apple představil a nyní se pozornost technologického světa upnula opět na jeho největšího konkurenta, jihokorejského giganta Samsung. Ten své vlajkové modely tradičně představuje začátkem nového roku, který se pomalu, ale jistě blíží. Nyní se na internet dostaly rendery chystaného nejvybavenějšího modelu Galaxy S25 Ultra, díky kterým se můžeme podívat na první nástřel designu, se kterým bude Samsung podle všeho pracovat. Rendery zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter) známý leaker Steve Hemmerstoffer, který je známější pod přezdívkou OnLeaks.

Nejviditelnější změnou prošly rohy zařízení, které jsou nyní o něco více zaoblené a patrné jsou také ploché hrany. Jak to tak vypadá, Samsung se vydává cestou industriálního designu, který mnohdy sice není na oko tak líbivý, jako oblejší tvary, na druhou stranu se v řadě případů jedná o nadčasový vzhled, přičemž Galaxy S25 Ultra má k tomuto našlápnuto.

Na druhou stranu ale mohou tyto rendery mást – známý leaker Ice Universe totiž tvrdí, že Galaxy S25 Ultra bude naopak disponovat asymetrickým designem. To znamená, že střední rám nebude ani zcela rovný, ani viditelně zaoblený.

Co uniklé rendery naznačují je také podoba čoček fotoaparátů na zadní straně zařízení. Ty by podle renderů měly odpovídat stylu, jaký Samsung prezentoval u Galaxy Z Fold 6, nicméně Ice Universe je v tomto případě také v opozici a tvrdí, že tyto detaily neodpovídají realitě a skutečná podoba fotoaparátů ještě není známa. Vzhledem k tomu, že Samsung má ještě několik měsíců na dokončení svého vlajkového modelu, je potřeba všechny informace brát se značnou rezervou. Přeci jen do finálního odhalení se může ještě leccos změnit.

Thanks to Onleaks for providing us with the S25 Ultra rendering based on CAD. He's great!

But for those who care about me, I must point out two mistakes in the rendering. (It's not his fault, it's the lack of details in the original CAD file.)

1.There are errors in the bezel… pic.twitter.com/GfKMwEgeFr

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 10, 2024