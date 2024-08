Samsung Galaxy S25 Ultra prý předčí konkurenci tím nejkompaktnějším designem na trhu

iPhone 16 tu ještě není, ale chystaný Samsung Galaxy S25 Ultra má být ještě tenčí

Tenkost, lehkost a obecně kompaktnost nové vlajkové lodi Samsungu má předčít veškerou konkurenci, včetně Pixelu 9 Pro XL

Mělo by tak jít o tu nejkompaktnější vlajkovou loď na trhu

Podle posledních úniků informací by měl být chystaný Samsung Galaxy S25 Ultra tenčí a lehčí než jeho přímí konkurenti, včetně zatím pořád neoznámeného iPhonu 16 Pro Max od Applu a čerstvě vydaného Pixelu 9 Pro XL od Googlu.

Tak kolik?

Příští generace vlajkového telefonu Samsungu, jehož vydání se předpokládá na leden příštího roku, slibuje zásadní změnu designu, která by mohla stanovit nový standard na trhu prémiových smartphonů.

Galaxy S25 Ultra má mít údajně tloušťku menší než 8,4 mm a hmotnost pod 220 gramů, takže by měl být ve výsledku tenčí a lehčí než chystaný iPhone 16 Pro Max, který mají mít tloušťku kolem 8,5 mm a hmotnost 221 gramů. Očekává se také, že model S25 Ultra bude mít více zaoblené rohy, což je velký posun oproti ostřejším hranám jeho předchůdce, modelu Galaxy S24 Ultra.

Šířka telefonu by se prý také mohla snížit na 77,6 mm, což je méně než 79 mm u modelu Galaxy S24 Ultra, což by jeho kompaktnější tvary jen podtrhlo.

Nejen proti Applu a Googlu

Zdroje z oboru, včetně známého leakera Ice Universe, naznačují, že designové inovace Galaxy S25 Ultra nebude svými rozměry a vahou „útočit“ jen na prémiové novinky od Applu a Googlu. Samsung Galaxy S25 Ultra má být prý také tenčí a lehčí než chystané vlajkové modely jiných významných značek, jako jsou Oppo, Xiaomi a Vivo, což by byl poměrně solidní husarský kousek.

The S25 Ultra will be the thinnest and lightest of all Ultra flagship phones to be released soon, including iPhone 16 Pro Max and Pixel 9 Pro XL. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2024

Jak toho chce Samsung dosáhnout? Inu, vzhledem k faktu, že oficiálně tu telefon ještě nemáme, můžeme jen spekulovat – a tady se nabízí úvahy o pokročilých technikách seskládání vnitřností telefonu tak, aby se to všechno vešlo do tak malého prostoru. Na pořadu dne pak může být i výrazně přepracovaný rám, nicméně jak to bude v praxi se samozřejmě teprve uvidí.

Tenčí a lehčí konstrukce by mohla ohrozit výdrž baterie, jenže tady zvěsti naznačují, že si Galaxy S25 Ultra zachová stejnou 5 000mAh baterii a 45W rychlost nabíjení jako jeho předchůdce. To by mohlo být kompenzováno začleněním efektivnějšího čipsetu Snapdragon 8 Gen 4, což by mohlo zase vést dokonce ke zlepšení výkonu baterie. Otázkou zůstává pak případné přehřívání, ale to se také teprve uvidí.

Další vylepšení

Vedle vylepšení designu se od Samsung Galaxy S25 Ultra očekává také podstatné zlepšení foťáku, kdy se před pár měsíci spekulovalo o přidání čtvrtého zadního fotoaparátu.

Ostatně něco takového naznačil i sám viceprezident Samsungu Daniel Araujo, když v minulosti potvrdil, že Galaxy S25 Ultra představí „špičková“ vylepšení ve všech hlavních oblastech. Co to znamená v praxi uvidíme snad už brzy.