Muskův Grok konečně dostal paměť, odpovědi ušije na míru přímo vám

Chatbot Grok od xAI, kterou založil Elon Musk, nově disponuje funkcí paměti. Díky ní si může zapamatovat informace z předchozích rozhovorů – včetně uživatelských preferencí, tónu komunikace nebo dříve položených otázek.

Cílem není nic jiného, než nabídnout uživatelům personalizovanější a kontextově přesnější odpovědi a doporučení. V podstatě tak, jak to už nějakou dobu dělají Gemini i ChatGPT.

Funkce je zatím dostupná pouze jako betaverze na webu Groku a v jeho mobilních aplikacích pro iOS a Android. My máme zatím ale smůlu – uživatelé v Evropské unii a Anglii si ale zatím funkci vyzkoušet nemohou, nicméně dočkáme se snad v dohledné době. xAI zároveň plánuje integrovat paměť i do verze Groku zabudované v síti X, a to v blízké budoucnosti.

Grok dává uživatelům možnost upravit a nastavit, co si chatbot bude pamatovat. V nastavení lze ve složce Data Controls zapnout nebo vypnout možnost Personalizace pomocí paměti. Pro situace, kdy si uživatel přeje, aby rozhovor zůstal zcela soukromý, je k dispozici funkce Privátní chat.

Ten lze aktivovat klepnutím na ikonu ducha přímo v rozhraní chatu. Všechny zprávy z tohoto režimu jsou automaticky vymazány po ukončení relace a neukládají se do paměti, opět obdobně jako třeba v případě možnosti dočasného chatu v ChatGPT.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57

— Grok (@grok) April 17, 2025