MrBeast dostal od OceanGate pozvánku na ponor k Titanicu. Naštěstí odmítl

Populární tvůrce videí Jimmy Donaldson známý také pod pseudonymem MrBeast sdílel na Twitteru pozvánku na ponor k Titanicu, kterou měl dostat na začátku tohoto měsíce. Jestli mělo jít o konkrétní ponor společnosti OceanGate, ze kterého se nikdo z pěti účastníků nevrátil, není zřejmé. Žádné bližší detaily totiž Donaldson neprozradil.

Objevily se některá tvrzení, že už tak známý tvůrce se chce jen ještě více zviditelnit, protože sdílená zpráva je v modré bublině, což u iMessage značí vámi odeslaný text. Dle Donaldsonova vyjádření jej na ponor zval jeho přítel, který mu později poslal i screenshot této zprávy. Kdo je tento přítel ani proč jedinečný zážitek na moři odmítl, zatím nevíme.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023