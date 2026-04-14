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Modré tělo, žlutý touchpad a růžové klávesy. MacBook Neo si můžete barevně poskládat podle sebe

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 4. 15:00
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Macbook Neo ve všech barvách
  • MacBook Neo je nabízen v několika zajímavých barevných variantách
  • Díky programu samoobslužných oprav si můžete svůj počítač barevně vyladit podle sebe
  • Není problém do modrého MacBooku Neo vsadit žlutý touchpad nebo růžovou klávesnici

MacBook Neo je bezesporu jedním z nejzajímavějších zařízení letošního roku. Přestože se jedná o nejlevnější notebook v nabídce Applu, jeho výbava je dostatečná na uspokojení potřeb vysokých desítek procent uživatelů. Při návrhu tohoto počítače navíc Apple myslel nejen na nízkou cenu, ale i na vysokou opravitelnost, což s sebou nese i zajímavou sekundární výhodu.

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MacBook Neo, jaký nemá nikdo jiný

MacBook Neo je vymyšlen tak, aby byla cesta do jeho útrob co nejsnadnější a aby bylo možné v případě potřeby provést jednoduchou výměnu vybraných komponent. Apple dokonce v rámci programu samoobslužných oprav prodává originální díly pro případnou domácí opravu. Lze je ale využít i k jinému účelu.

MacBook Neo v rozborce
MacBook Neo v rozborce

Při nákupu náhradních dílů (pokud se nejedná přímo o základovou desku) dává Apple uživatelům poměrně širokou volnost, v oficiálním obchodě lze kupříkladu koupit komponenty, které barevně neodpovídají vašemu počítači. Tímto způsobem je tak možné upravit MacBook Neo do podoby, jakou Apple původně nezamýšlel – můžete tak například původně modrému počítači dopřát žluté klávesy, růžový trackpad nebo stříbrnou spodní stranu. Pochopitelně každá legrace něco stojí, v tomto případě si Apple za vybrané komponenty řekne o následující ceny:

  • Sada kláves – 1 189,24 korun
  • Spodní „víko“ – 1 046,48 korun
  • Trackpad – 2 388,13 korun
  • Kompletní šasi – 5 339,75 korun

K mání je pochopitelně i velké množství dalších dílů, jako je displej, reproduktory, baterie nebo základová deska, ty se ale napříč barevnými variantami nijak neliší. Největší částku zaplatíte za displej – za ten si Apple řekne o 9 364 korun, což je víc než polovina ceny celého počítače.

Ceny náhradních komponent jsou díky modulárnější konstrukci celého počítače vcelku rozumné, rozhodně výrazně menší než u předchozích generací jablečných počítačů. Celá klávesnice MacBooku Neo například přijde na 4 266,44 koruny, zatímco u MacBooku Air s procesorem M5 stojí 12 584,65 koruny.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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