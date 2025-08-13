Mobilní tarif zdarma? Operátor O2 zkouší přilákat zákazníky jedinečnou akcí

- O2 nabízí jeden ze svých nejoblíbenějších tarifů na měsíc zdarma
- Akce platí pro nové zákazníky, nebo pro ty, kteří si ke svému účtu přidají další službu
Během srpna může prakticky kdokoliv vyzkoušet jeden z neomezených tarifů operátora O2. Tuto akci připravil operátor, aby nalákal nové zákazníky. Mobilní tarify tak začínají trochu připomínat klasické předplacené služby, jako jsou VOD platformy nebo streamovací hudební služby.
O2 tarif na vyzkoušení zdarma
V rámci této akce můžete bez placení na 1 měsíc vyzkoušet tarif Neo Stříbrný, který nabízí volání i SMS bez omezení, neomezený internet s rychlostí maximálně 10 Mb/s a také doplňkové služby jako O2 Connect na jedno zařízení zdarma (například chytré hodinky, kamera nebo tablet) a zabezpečení O2 Security.
Pakliže si tarif chcete vyzkoušet, máte čas do 31. srpna. Pokud se po skončení 30denního bezplatného období rozhodnete skončit, nehrozí vám žádná sankce. Jestliže ale budete chtít pokračovat, získáte na tento tarif po příštích 23 měsíců slevu – namísto ceníkové ceny 949 korun měsíčně (bez další služby) vás vyjde na 699 korun měsíčně. A když připojíte další službu, například Oneplay nebo pevný internet na doma, sníží se pro vás cena na 499 korun měsíčně.
„Nabízíme k otestování to nejlepší z našich tarifů. Bez závazků a zdarma. Neomezená data zákazníci využijí nejen na svých cestách, když budou potřebovat navigaci v mobilu, vyhledat všechny potřebné informace nebo sdílet své letní zážitky,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2. Akce je pouze pro nové zákazníky, případně pro zákazníky, kteří chtějí ke svému účtu přidat novou službu: například další telefonní číslo, nebo když přechází z předplacené karty.
Po pokusu Vodafonu z roku 2023 přetavit mobilní tarif ve stravitelnější formu „měsíčního předplatného“ tak O2 přichází s dalším způsobem, jak zatraktivnit mobilní tarif coby produkt, a ne jen položku na faktuře, podobně jako zálohy za elektřinu. Oblíbené streamovací služby totiž rovněž často přichází s nahodilými akcemi, v rámci kterých si můžete službu vyzkoušet zdarma a platit až po nějaké době.