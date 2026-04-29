Míří základní vlajky do propadliště dějin? Výrobci je od „ultra“ modelů čím dál více osekávají

- Vlajkové telefony jsou nedílnou součástí nabídky všech výrobců
- Představují to nejlepší, co může ta která značka v tomto segmentu nabídnout
- Nůžky mezi základními a prémiovými vlajkami se ale začínají rozevírat čím dál víc
Když si koupíte iPhone 17 nebo Samsung Galaxy S26, pořizujete si vlajkový telefon. Jenže to vlastně není až tak úplně pravda. Jedná se totiž o základní vlajkové přístroje, nad kterými stojí prémiové verze, v tomto případě označované jako Pro Max a Ultra. Rozdílů mezi základními a vrcholnými vlajkami je několik a bohužel to vypadá, že se bude jejich počet v blízké budoucnosti navyšovat.
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Není vlajka jako vlajka
Řada Galaxy S26 je brána jako vlajková série od Samsungu, ale plnohodnotnou vlajku zahrnuje tato série jen jednu – model Galaxy S26 Ultra. Dvojice Galaxy S26 a S26+ je sice obecně brána také jako vlajky, ale pouze základní a v tomto případě si rozhodně nekupujete to nejlepší od Samsungu, byť si zcela očividně pořizujete telefon v rámci nejvyšší řady.
Pro uživatele jsou sice tyto základní specifikace často atraktivní a zajímavé, primárně kvůli tomu, že jsou samozřejmě levnější, ale výrobci je odsouvají dlouhodobě na nižší úroveň. Jsou to právě všechny ty modely Pro Max, Ultra a jim podobné za ceny přesahující 25 tisíc korun, které se značky snaží upřednostňovat s cílem dosáhnout vyšších prodejů.
Rozdílů bude čím dál víc
Bohužel to vypadá, že se budou nůžky v oblasti výbavy mezi základními a nejvýše postavenými vlajkovými telefony rozevírat ještě víc. Například Samsung by měl příští rok zavést do svých telefonů úložiště typu UFS 5.0, ale to bude údajně omezeno jen na vrcholnou specifikaci Ultra a základní model Galaxy S27 si bude muset vystačit s úložištěm UFS 4.1, nebo ještě hůř, s UFS 4.0.
To bude znamenat třeba pomalejší spouštění aplikací, pomalejší ukládání fotografií i videí a tak podobně. A není to jen Samsung, kdo bude vytvářet mezi těmito verzemi čím dál větší rozdíly – Apple má údajně v plánu u nadcházejícího iPhonu 18 šetřit také a měl by ho specifikacemi posunout spíše na úroveň levného iPhonu 18e.
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Za vším hledej peníze
Hlavní důvod pro šetření u základních vlajek jsou samozřejmě peníze. Nejenom paměti, ale komponenty obecně jsou čím dál dražší, a aby mohli výrobci udržet u těchto vstupních modelů řady zajímavé ceny, musí někde ušetřit. U vrcholných specifikací se vyšší ceny přece jenom rozmělní lépe než u této kategorie, která je citlivá na každou korunu.
Tomuto stavu se začínají přizpůsobovat i výrobci hardwaru pro telefony. Například Qualcomm bude v další generaci svých nejvýše postavených procesorů vyrábět dvě verze – Snapdragon 8 Gen Elite 6 pro základní vlajkové telefony a verzi Snapdragon 8 Gen Elite 6 Pro, která zamíří do prémiového segmentu. Uvidíme, jak se situace s příchodem modelů Galaxy S27 a iPhone 18 nakonec vyvine.