Midjourney hlásí zásadní průlom! Nově umí generovat konzistentní postavy

Midjourney před pár dny představila průlomovou funkci známou jako „konzistentní postavy“, která umožňuje vytvářet jednu postavu na více obrázcích bez výrazných odchylek od původního návrhu.

Aktualizace asi nejpopulárnějšího nástroje pro generování obrázků stojí na dvou klíčových parametrech: –cref (Character Reference) a –cw (Character Weight). Ty jsou navrženy tak, aby zachovávaly konzistenci postavy v různých uměleckých ztvárněních. To v praxi znamená významný pokrok v digitální umělecké tvorbě a nabízí to umělcům novou možnost experimentovat s jejich postavami v různých prostředích.

Doteď bylo téměř nemožné dosáhnout skutečně konzistentního vizuálu postav, a to jak v Midjourney, tak v Dalle. Některé specializované nástroje se o to sice pokoušely a výsledky nebyly špatné, ale pořád to nebylo tam, kde je teď aktuální verze Midjourney. Ta, jakkoliv stále nedokonalá, posouvá svatý grál konzistentních postav na novou úroveň. Doma si tak můžete nově bez větších problémů vytvořit třeba vlastní komiks, ilustrovat si knihu nebo dítěti vygenerovat postavičku a následně tu stejnou postavičku používat i v jiných obrázcích.

Funkce konzistentních postav funguje na základě jednoduchého, ale účinného mechanismu. Umělci mohou svou práci ukotvit kolem konkrétního obrazu postavy pomocí zmíněného parametru –cref. Ten zajistí, že následné varianty generované umělou inteligencí zachovají základní rysy postavy. Parametr –CW pak navíc umožňuje tvůrcům jemně nastavit, nakolik AI upřednostňuje konzistenci rysů postavy, a nabízí tak rovnováhu mezi zachováním podoby a zaváděním nových variací.

Pro využití této funkce uživatelé vygenerují obrázek v aplikaci Midjourney, zkopírují jeho adresu URL a poté s novou výzvou přidají parametr –cref vedle adresy URL původního obrázku. Tento postup sice není bezchybný a stále je to poměrně těžkopádné, ale výrazně zvyšuje podobnost rysů obličeje, tvarů těla a oblečení v sérii obrázků.

Jedním dechem je ale potřeba dodat, že funkce je optimalizována pro postavy generované v rámci Midjourney, nikoliv pro pokusy o replikaci skutečných osob z fotografií. Zasazovat reálnou osobu do různých scénářů, například na základě fotky, by vám tak Midjourney neměla dovolit. Spoléhat se budete muset opravdu především na vámi vygenerované postavy.

NOTES:

> precision is currently limited

> –cref works in niji 6 & v6 models

> –cw 100 is default (face, hair, & clothes)

> works best with MJ generated characters

> wont copy exact dimples/freckles/or logos

