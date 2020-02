Takto vypadají Windows 10X pro skládací počítače. Microsoft vydal SDK s emulátorem

Letošní podzim přinese nová skládací zařízení od Microsoftu – smartphone Surface Duo a počítač Surface Neo. Redmondští oba produkty ukázali na říjnové keynote, ovšem pouze ve stádiu prototypu; Microsoft chtěl ukázat, na co se mají jeho partneři a vývojáři aplikací připravit.

Zajímavé je, že smartphone Surface Duo běží na upraveném Androidu, zatímco počítač Surface Neo na systému Windows 10X. Microsoft uvolnil před třemi týdny sadu vývojářských nástrojů pro první zmíněné zařízení, nyní přišla řada i na Surface Neo. Součástí sady nástrojů je i emulátor systému, takže je možné zjistit, jak se budou Windows 10X na koncových zařízeních chovat a čím se budou lišit od klasických desktopových Windows.

Velkou proměnou projdou takové stálice jako hlavní panel a nabídka Start. Hlavní panel bude vypadat podobně jako na současných smartphonech, na obou displejích jej bude reprezentovat pouze úzký proužek s „pilulkovým“ tlačítkem uprostřed. Tahem vzhůru se odhalí klasicky vypadající panel obsahující tlačítko Start, ikony připnutých aplikací a tlačítko multitaskingu.

Standardně budou tyto položky vycentrovány, ovšem v nastavení bude možné změnit jejich řazení na levou stranu, jako u současných Windows. Pokud si otevřete aplikaci, která není k hlavnímu panelu připnutá, zobrazí se její ikona za separátorem umístěným na konci připnutých aplikací. I tento separátor půjde v nastavení odstranit, možnosti přizpůsobení budou poměrně široké

Velká revoluce čeká i nabídku Start, která se dočká velkého zjednodušení. V horní části bude univerzální vyhledávací řádek napříč systémem a webem, pod ním pak najdeme ikony aplikací nahrazující živé dlaždice. Na první pohled budou vidět často používané aplikace, seznam půjde rozšířit na kompletní seznam všech nainstalovaných aplikací. Spodní část nové nabídky Start zaujme seznam posledních činností, čili jakási obdoba současné časové osy z Windows 10.

Novou nabídku Start půjde otevřít na obou displejích, na tom samém displeji pak dojde k otevření vybrané aplikace.

Jelikož je Windows 10X vyvíjen především jako systém pro zařízení se dvěma displeji, která budou ovládána dotykem, s okny jako takovými se moc nepočítá. Aplikace se budou spouštět v celoobrazovkovém režimu, přičemž manipulace s aplikacemi bude podobná jako v současných Windows 10 – přitažení k levému okraji znamená zobrazení aplikace na levém displeji, přitažení k pravému okraji otevření vpravo, přitažení ke středu pak k zobrazení na obou displejích současně.

Poslední zmíněný režim bude možné využít u všech aplikací, ovšem u zařízení se dvěma displeji bude aplikace vertikálně přetnuta rámečky displejů. Díky právě vydané sadě vývojářských nástrojů mají tvůrci aplikací možnost své tituly upravit tak, aby dvou displejů využívaly účelněji. Typickým příkladem je například vestavěný emailový klient, který po roztažení na obě okna zobrazuje v levé části seznam emailů, v pravé pak obsah aktuálně otevřené pošty. Na zařízeních s ohebnými displeji bude situace jednodušší, neboť budou o separátor mezi levou a pravou půlkou displeje „ochuzena“.

Z výše uvedeného vyplývá, že v jednu chvíli bude možné mít zobrazeno maximálně dvě aplikace. S kaskádovitým seřazením „oken“ na obrazovce se ve Windows 10X zatím nepočítá, údajně proto, že se jedná o systém určený především na menší displeje, kde by více současně otevřených aplikací nedávalo příliš velký smysl.

Obměnou projde i Centrum akcí, které bude vizuálně oddělovat část s notifikacemi a část s rychlým nastavením. Přímo z Centra akcí půjde nastavit mnohem více položek, například hlasitost. Pro některé změny již nebude nutné využívat k přechodu do hlavního systémového nastavení a půjdou vyřídit přímo díky novému systému podnabídek; typickým příkladem je Bluetooth, které bude možné nejen vypnout a zapnout, ale nově i vybrat zařízení ke spárování přímo ze seznamu.

Centrum akcí se také stane místem, odkud půjde zařízení vypnout, restartovat, apod., což doprovodí nový dialog.

Pochopitelně zařízení se dvěma displeji (nebo jedním ohebným) nebude nutné používat pouze v režimu otevřené knihy, ale i „naležato“, kdy spodní část poslouží jako základna s virtuální klávesnicí. Ta vypadá podobně jako ve Windows 10, nad ní pak najdeme široký virtuální touchpad, který půjde v případě potřeby přepnout na panel s emoji a animacemi.

This is the new Wonder Bar for Windows 10X. It includes a software keyboard, trackpad, and quick access to GIFs, emojis, and more. You can even pin videos into it. It's one of the best 10X features https://t.co/kvBnfKbtOO pic.twitter.com/0GzLAqpaia

— Tom Warren (@tomwarren) February 12, 2020