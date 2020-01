Microsoft vydal SDK pro Surface Duo. Podívejte se na první videa z emulátoru

Letos na podzim bychom se měli dočkat dvou zbrusu nových zařízení od Microsoftu – Surface Neo a Surface Duo. Microsoft je v krátkosti představil už loni na své podzimní konferenci, avšak tehdy se jednalo pouze o náhled do blízké budoucnosti. Hardware je prakticky hotov, ale na softwaru je ještě hodně práce, nehledě na to, že si Microsoft bude muset zajistit i podporu vývojářů třetích stran.

V noci na dnešek Microsoft vydal sadu vývojářských nástrojů (SDK) pro Surface Duo, což je skládací zařízení se dvěma displeji, na kterém běží systém Android. Díky SDK mohou vývojáři začít oťukávat schopnosti systému a přínos dvou displejů. Součástí SDK je i emulátor, na kterém lze systém spustit a vyzkoušet si jej v praxi. Zatím se jedná o první verzi, která není nikterak plynulá a stabilní, avšak pro představu to musí prozatím stačit.

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2





— Zac Bowden (@zacbowden) January 22, 2020