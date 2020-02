Microsoft Office: mobilní Word, Excel a PowerPoint byly sloučeny do jedné aplikace

Zatímco na počítačích jsou aplikace Microsoft Office součástí jednoho velkého balíku, na mobilech dosud aplikace Word, Excel a PowerPoint figurovaly samostatně. Loni v listopadu redmondští poprvé ukázali jednotnou aplikaci Microsoft Office, která tyto tři programy slučuje do jednoho a ještě přidává pár benefitů navrch. Nyní tato aplikace vychází v ostré verzi pro Android i iOS.

Microsoft Office: kompletní kancelář v jedné aplikaci

Aplikace Microsoft Office má být novým středobodem veškeré kancelářské práce. Po spuštění a přihlášení k účtu Microsoft okamžitě vidíte, na kterých projektech jste naposledy pracovali s možností okamžitého otevření. Tlačítko „+“ ve spodním řádku vám zase umožní začít novou práci – buď vytvořit nový dokument ve Wordu/Excelu/PowerPointu, vyfotit stávající dokument a převést do digitální podoby, popř. zaznamenat rychlou poznámku, která může být synchronizována s „ledničkovými“ štítky na počítači s Windows 10.

Microsoft Office toho ale umí mnohem více – rychlý přenos souborů mezi počítačem a telefonem, převádění obrázků do textu či do tabulky (OCR), převádění a skenování souborů do PDF, či digitální podepisování PDF. Ještě během jara má přibýt diktování ve Wordu, karetní pohled v Excelu a automatické rychlé vytváření prezentací na základě vloženého obsahu.

Microsoft do své nové aplikace neintegroval poznámkovník OneNote, který nadále funguje jako samostatná aplikace. Stejně tak lze stále z obchodů aplikací stáhnout i Word, Excel a PowerPoint, je však otázkou, jak dlouho bude Microsoft udržovat dvě verze programů se stejnou funkčností.

Aplikace Microsoft Office je zdarma a můžete si ji stáhnout z vložených odkazů.