Microsoft aktualizoval Windows 10 i po skončení podpory. Důvod je opravdu kuriózní

- Systém Windows 10 dostal navzdory ukončené podpoře opravnou aktualizaci
- Bez ní nebylo možné přihlásit se do programu rozšířených aktualizací
- Účastnící tohoto programu obdržely tento týden první balík bezpečnostních záplat
Microsoft minulý měsíc ukončil podporu Windows 10, což znamená zastavení přísunu aktualizací a vystavování systému nebezpečným vnějším vlivům. Uživatelé, kteří nechtějí nebo nemohou přejít na novější Windows 11, mají možnost zaregistrovat se do programu rozšířených aktualizací (ESU), čímž si podporu prodlouží o další rok. Bohužel Microsoft registrační proces do tohoto programu před nedávnem „rozbil“, a tak musel potupně vydat aktualizaci pro systém, který již aktualizován být neměl.
Windows 10 dostaly aktualizaci, aby mohly být nadále aktualizovány
Aby mohl systém Windows 10 dostávat aktualizace i po skončení podpory, musí jej uživatel zaregistrovat do programu rozšířené podpory (ESU) – k tomu redmondští vytvořili speciálního průvodce integrovaného do služby Windows Update. Jak se ovšem ukázalo, některé počítače nebylo vůbec možné do programu ESU připojit, a to kvůli chybě v systému, která neumožňovala dokončit registrační proces.
Microsoft v tomto týdnu chybu uznal a vydal opravnou aktualizaci KB5071959. Stáhnout si ji mohou všichni uživatelé Windows 10, především pak ti, kteří od minulého měsíce žádné aktualizace oficiálně dostávat nemají. V tomto případě musel Microsoft ustoupit – bez této aktualizace by totiž nebylo možné přihlásit systém k přísunu dodatečných updatů.
Rozšířená podpora se vyplatí
Pokud stále používáte Windows 10 bez rozšířené podpory, měli byste zaregistrování do programu ESU rozhodně zvážit. Microsoft totiž tento týden v úterý vydal velkou kumulativní aktualizaci, která opravuje 63 bezpečnostních zranitelností, přičemž jednu z nich údajně aktivně využívají hackeři, a proto je považována za zranitelnost typu zero-day. Počítače zaregistrované do programu ESU dostávají tuto aktualizaci automaticky, její velikost je cca 200 MB.
Evropští uživatelé mají možnost zaregistrovat se do programu ESU bezplatně, potřebují k tomu „pouze“ Microsoft účet – ten slouží pouze k samotné registraci, počítač bude možné nadále používat pouze s místním účtem. Pokud se chcete dozvědět o ukončení podpory Windows 10 víc, přečtěte si náš článek, který popisuje všechny varianty, jak se s koncem podpory vyrovnat.