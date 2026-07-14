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Meta zařadila zpátečku, kontroverzní AI model stáhla z Instagramu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 7. 9:00
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Žena sledující zábavná videa na Instagramu na svém chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)
  • Na Instagramu se před pár dny objevil nový AI model pro generování obrázků s názvem Muse Image
  • Ten pro své učení využíval data z veřejných profilů, pokud jste automatický souhlas neodvolali
  • U uživatelů ale velký úspěch Meta nesklidila a nasazení modelu následně přehodnotila

Je tomu teprve pár dní, kdy Meta s velkou slávou představila Muse Image, svůj první AI model pro generování obrázků. Jde o jasnou odpověď Mety na podobné platformy od konkurence v podobě OpenAI a Googlu, nicméně Meta spolu s příchodem tohoto modelu výrazně upravila pravidla Instagramu. Tato změna umožňovala, aby využívala obsah z veřejných profilů k tvorbě obsahu generovaného pomocí umělé inteligence. I když šlo využívání vašich veřejných profilů k trénování AI vypnout, kontroverzi se novinka nevyhnula.

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Konečná pro AI model Muse Image

A nutno podotknut, že se jednalo o poměrně velký negativní ohlas. Meta názorům veřejnosti naštěstí nezůstala hluchá a poslala poměrně razantní odpověď – novinku bez milosti stáhla z oběhu a nyní už ji nemůžete využít. To také znamená, že umělá inteligence Mety nebude využívat vašich veřejných dat v rámci Instagramu. ‌Meta‌ plánovala rozšířit službu Muse Image na Facebook a Messenger a v nadcházejících týdnech umožnit inzerentům a agenturám využívat Muse Image k tvorbě obsahu, s tím je ovšem nyní konec.

„Naším záměrem bylo poskytnout užitečný kreativní nástroj a dát lidem možnost rozhodnout, zda lze na jejich veřejný obsah tímto způsobem odkazovat,“ uvedla společnost Meta ve svém prohlášení. „Dostali jsme zpětnou vazbu, že tato funkce nesplnila očekávání, a proto již není k dispozici,“ dodala společnost.



iPhone s aplikací Instagram položený na desce stolu



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‌Meta‌ ve výchozím nastavení povolila přístup ke všem veřejným účtům na Instagramu, existovala však možnost oprávnění pro AI deaktivovat. Za zmínku stojí také to, že obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence na základě vašich příspěvků nebyly odstraněny, ani když jste toto sdílení dodatečně vypnuli a změnili účet na soukromý. Jestli Meta v budoucnu přijde s alternativou k Muse Image je otázkou, nicméně v současné době se k tomu nejspíše neuchýlí.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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