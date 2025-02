Meta označuje AI za potenciální hrozbu. Chce zabránit katastrofickým scénářům

Společnost Meta ve svém dokumentu vyjádřila obavy z budoucnosti vývoje AI

Podle ní hrozí, že dříve či později vznikne umělá inteligence, která ohrozí lidstvo

Firma se zavázala, že udělá maximum pro to, aby tento katastrofický scénář nenastal

Umělá inteligence je patrně nejvíce skloňovaným tématem ve světě technologií. Ostatně není se co divit – po rychlém nástupu OpenAI a jejich ChatGPT na scénu se nové odvětví začalo velmi rychle a dynamicky rozvíjet. Ne všichni jsou ale z rapidního rozvoje umělé inteligence nadšení. Dokument společnosti Meta popisuje obavy z toho, že by firma mohla náhodně vyvinout model umělé inteligence, který by vedl ke „katastrofickým následkům“. V něm zároveň popisuje plány, jak vytovření takových modelů zabránit, avšak připouští, že toho nemusí být schopna.

Meta má obavy z katastrofických dopadů AI

Mezi schopnosti, kterých se Meta nejvíce obává, patří systém umělé inteligence, který by dokázal prolomit zabezpečení i té nejlépe chráněné podnikové nebo vládní počítačové sítě bez lidské pomoci. V dokumentu, který Meta nazývá Frontier AI Framework, jsou uvedeny dva typy systémů umělé inteligence, které společnost považuje za příliš rizikové pro zveřejnění – konkrétně je nazývá vysoce rizikové a kriticky rizikové. Podle definice Mety jsou vysoce rizikové a kriticky rizikové systémy schopny napomáhat při kybernetických, chemických a biologických útocích. Rozdíl spočívá v tom, že kriticky rizikové systémy mohou mít katastrofické následky, zatímco systémy s vysokým rizikem by sice mohly usnadnit provedení útoku, ale ne až tak spolehlivě.

Katastrofické důsledky jsou takové, které by měly rozsáhlé, ničivé a potenciálně nevratné dopady na lidstvo a které mohou být realizovány jako přímý důsledek přístupu k modelům umělé inteligence. Jedním z uvedených příkladů je automatizovaná end-to-end kompromitace prostředí chráněného nejlepšími bezpečnostními opatřeními. Jinými slovy, umělá inteligence, která dokáže proniknout do jakékoli počítačové sítě, aniž by potřebovala pomoc člověka. Mezi další příklady patří automatizované odhalování a zneužívání zranitelností softwaru a hardwaru ihned po jeho uvedení na trh, plně automatizované podvody zaměřené na jednotlivce a podniky, které způsobují rozsáhlé škody či vývoj a šíření biologických zbraní.

Meta ve svém dokumentu otevřeně přiznává, že za těchto okolností udělá maximum, aby daný model nebyl zveřejněn, avšak opatření nemusí být dostatečná. V současné době je přístup přísně omezen jen na malý počet odborníků a fungují zde bezpečnostní opatření, která mají zabránit hackerským útokům.