Měření tlaku na Huawei Watch D pod drobnohledem: zvládnou zastoupit tlakoměr?

Vzali jsme hodinky Huawei Watch D k lékaři a pořádně je otestovali

Výsledky měření snesou srovnání i s profesionálními přístroji

Stále se ovšem jedná o necertifikované zdravotnické zařízení

Koncem letošního roku přišly na trh trochu netradiční chytré hodinky Huawei Watch D. Ty se od ostatních liší především svou schopností měřit tlak skrze nafukovací manžetu, díky čemuž nemají na trhu obdoby. Podrobný test jsme na SMARTmanii už zveřejnili, nicméně v tomto článku se podíváme na samotné měření tlaku a ostatní zdravotní funkce, které jsme měli možnost porovnat s lékařskými přístroji.

Hned na začátku je potřeba zmínit, že Huawei Watch D rozhodně nejsou certifikovaným medicínským zařízením. Samotný výrobce na to upozorňuje, kde se dá, což ale nutně neznamená, že by se na výsledky měření nedalo spolehnout. Jen je potřeba mít na paměti, že certifikované tlakoměry poskytují z dlouhodobého hlediska mnohem přesnější výsledky. A pokud máte opravdu vážné problémy se srdcem, které vyžadují co nejpřesnější měření, pak měření skrze Huawei Watch D berte opravdu jen orientačně.

Jak se měří krevní tlak?

Jak se vlastně měří krevní tlak? Možností je více. Když pomineme invazivní metodu v podobě zavedení katetru přímo do tepny, patří mezi rozšířené způsoby měření kupříkladu i ty s využitím rtuťového sfyngomanometru s manžetou a fonendoskopem, ke kterému je potřeba lékař či zdravotní sestra či metoda založená na oscilometrickém principu. Zatímco zavedení katetru je zdaleka nejpřesnější, lékaři se často uchylují právě k fonendoskopu, pokud chtějí relativně přesný výsledek.

Měření krevního tlaku na oscilometrickém principu už tak přesné není, jelikož krevní tlak se odhaduje na základě tlakových změn v tepně. Na druhou stranu jsou přístroje měřící skrze nafukující se manžetu relativně cenově dostupné i pro domácí měření, přičemž dražší tlakoměry v lékařských ordinacích jsou i relativně přesné. Jejich hlavní výhody představují především cena a automatické měření, pro které není potřeba proškolená osoba.

Chytré hodinky v posledních letech začaly využívat měření skrze fotopletysmografický senzor (PPG), tedy optickou metodu využívající relativního rozdílu v odrazivosti a absorpci světla v krevních cévách. Ačkoli se tímto způsobem dá krevní tlak zjistit, přesnost měření je ovlivněna celou řadou faktorů a oproti předchozím metodám není tak přesná a spolehlivá.

Právě tímto se Huawei Watch D od své konkurence odlišují, neboť nafukující se manžeta využívá oscilometrický princip. Pro správné použití je potřeba zaujmout speciální polohu tak, aby byl senzor ideálně ve výšce srdce a během měření se nesmíte hýbat, mluvit či jej provádět bezprostředně po fyzické aktivitě.

Hodinky snesou i přísná kritéria

Protože je krevní tlak proměnlivý, z několika měření zpravidla nedostanete totožné výsledky. Huawei u svých hodinek prezentuje odchylku v rozmezí ±3 mm Hg, což mohu při porovnání s lékařsky certifikovaným zařízením pro domácí použití potvrdit. Krevní tlak jsem si na hodinkách i tlakoměru měřil 10× na obou zařízeních, přičemž měření jsem různě střídal. Výsledky se od sebe pochopitelně lišily, avšak všechna měření se pohybovala okolo hodnoty 120/80 mmHg, které má mít zdravý člověk. Přesnost měření jsem ještě opakovaně otestoval po vypití kávy, přičemž tlak se podle očekávání zvýšil.

Většina praktických či specializovaných lékařů využívá pro měření tlaku taktéž automatizované tlakoměry na oscilometrickém principu, jen cena těchto modelů je zpravidla o něco vyšší. Při porovnání s výsledky tlakoměru přímo v ordinaci u lékaře jsem žádné zásadní odchylky oproti jejich přístroji nezaznamenal – vše bylo v podobné normě, jako v případě domácího tlakoměru. Pro pořádek mi lékař změřil tlak i s využitím fonendoskopu, přičemž ani zde se žádné výrazné odchylky nekonaly.

Oba tlakoměry vyrobila firma Omron, která platí za kapacitu v oboru. Rovněž také představuje jedinou konkurenci pro Huawei Watch D na trhu, a to především díky hodinkám Omron HeartGuide, které měří krevní tlak na stejném principu. Oproti řešení od Huawei mají ale dvě zásadní nevýhody – zaprvé mají jen omezené chytré funkce a zadruhé se neprodávají na českém trhu. V zahraničí se jejich cena pohybuje okolo 500 dolarů (cca 14 tisíc Kč s DPH), což je o poznání více, než kolik stojí Huawei Watch D, které lze zakoupit za 9 999 Kč.

Měření EKG a teploty pokožky

Huawei Watch D se mohou pochlubit také měřením EKG – také v tomto ohledu jsem absolvoval měření jak medicínským přístrojem, tak pomocí hodinek. Vzhledem k tomu, že netrpím fibrilací síní, ani jinými zdravotními problémy spojenými se srdcem, výsledky měření se od sebe nikterak dramaticky nelišily.

Obdobně jsem dlouhodobějšímu testu podrobil také měření teploty kůže, ovšem zde je potřeba mít na paměti, že s klasickým teploměrem se zařízení na zápěstí od Huawei srovnávat nemůže. Zatímco digitální či rtuťový teploměr vám dá přesnou představu o tom, zda je vaše teplota zvýšená, či nikoli, měření povrchu kůže u zápěstí je ovlivněno celou řadou vlivů a neslouží jako indikace přicházející nemoci. Teoreticky vás na nějaký problém v rámci vašeho těla nasměrovat může, avšak pokud máte pocit, že na vás jde chřipka, raději sáhněte po klasickém teploměru.

Závěrečné hodnocení

Huawei Watch D jsou překvapivě přesným zařízením, a to i při porovnání s přístroji, které využívají samotní lékaři. Pro orientační měření nevadí ani to, že krevní tlak je zaznamenáván ze zápěstí a nikoli z oblasti v okolí bicepsu. Některé pokusy o měření kvůli tomu mohou skončit chybou či neúspěchem, ale o tom vás vždy hodinky informují. Jakmile se ale naučíte správné postupy při měření, chybovou hlášku prakticky neuvidíte.

I přesto je potřeba mít na paměti, že Huawei Watch D nejsou certifikovaným zdravotnickým zařízením. Jejich přesnost je sice působivá, ovšem doporučit je mohu pouze pro hrubou orientaci, případně pokud vaše srdeční problémy nejsou příliš vážné. Jestli ale trpíte vážnou srdeční poruchou, rozhodně svůj domácí tlakoměr nevyhazujte.

Hardwarové parametry Huawei Watch D Konstrukce Rozměry: 51 × 38 × 13,6 mm, hmotnost: 40,9 g, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno Displej, konektivita a baterie 1,64", AMOLED, rozlišení: 456 × 280 px, NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: 451 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace