Recenze Huawei Watch D: krásou nevyniknou, ale zdraví pohlídají

Jde o chytré hodinky zaměřené primárně na sledování životních funkcí

Jako jediné nositelné zařízení na trhu umí měřit krevní tlak

S cenou 9 999 Kč to nebudou mít zrovna lehké

V obecné rovině produkty kategorie smartwatch vynikají ve třech různých oblastech – jako stylová prodloužená ruka telefonu, měřící přístroj pro sportovní aktivity (pak hovoříme spíše o fitness náramku) a zařízení sledující vaše zdraví. Většina hodinek tyto schopnosti umně kombinuje, avšak jsou i takové, které se na některou ze zmíněných oblastí snaží zaměřit více než konkurence. To je kupříkladu parketa Garminu, který platí za nekorunovaného krále mezi sportovními modely.

Podobnou strategii chce nyní vyzkoušet i Huawei se zařízením Watch D, které na rozdíl od měření sportovních aktivit vsází na ochranu zdraví nositele. Neobstojí oproti konkurenci co se týče estetických kvalit či přesnosti monitoringu v rámci různých sportů, zato vám jako jediné hodinky na trhu změří tlak, „natočí“ EKG a zkontroluje hladinu kyslíku v krvi. Bude to stačit?

Design a provedení

Jak jsem již naznačil v úvodu, žádnou designovou cenu patrně Huawei Watch D nevyhrají. Nejenže na první pohled vypadají tuctově a zabrušují trochu i do retra, ale také jsou poměrně rozměrné a těžké – jejich rozměry jsou 51 × 38 × 13,6 milimetrů a hmotnost se zastavila na 41 gramech. Nemůžete si ani vybrat z různých barevných variant. Na společenskou akci si je zkrátka nevezmete, neboť by vyvolávaly nežádoucí pozornost.

To ovšem neznamená, že by výrobek působil laciným dojmem. Kombinace kovu a skla působí hodnotně a odolně, stejně tak se překvapivě dobře nosí po celý den. Výhrady mám ale k řemínku, který kombinuje silikon a látkový vzduchový vak – zápěstí se pod ním docela dost potí. V zimních měsících to až takový problém není, ale v létě to nebude nic příjemného. Stejně tak během sportu či spánku není nošení příliš pohodlné.

Kromě dotykového ovládání displeje můžete využít i dvojice tlačítek, přičemž jedno vás vrací o krok zpět a vyvolává menu, zatímco druhé spouští rychlou funkci, kterou lze přednastavit. Spodní, červeným kroužkem označené tlačítko, zároveň funguje pro uzavření okruhu pro EKG. Řemínek jde díky systému rychlého uchycení snadno vyměnit za jiný s roztečí 30 milimetrů, kterých ovšem na trhu zase tolik není. Jen pamatujte, že tím přijdete o měření krevního tlaku. Náhradní řemínek stejného typu (jen v menší velikosti) najdete v balení, stejně jako pomůcku pro změření obvodu zápěstí (pro správné měření tlaku) a bezdrátovou nabíječku standardu Qi.

Parametry a funkce

Dominantou zařízení je 1,64“ AMOLED panel s rozlišením 456 × 280 pixelů a jemností 326 ppi, který zvládá režim Always-On a na přímém sluníčku je příkladně čitelný. Co se nachází uvnitř, Huawei tají, nicméně na dýnku najdeme senzor TruSeen 5.0+, který zvládne změřit tepovou frekvenci, okysličení krve, krevní tlak, EKG a dokonce i tělesnou teplotu.

Hardwarové parametry Huawei Watch D Konstrukce Rozměry: 51 × 38 × 13,6 mm, hmotnost: 40,9 g, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno Displej, konektivita a baterie 1,64", AMOLED, rozlišení: 456 × 280 px, NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: 451 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 9 999 Kč Kompletní specifikace

Z ostatních specifikací toho produktu příliš mnoho nechybí – najdeme tu například Bluetooth 5.1, GPS či odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP68. NFC je sice přítomno, nicméně jej nelze využít pro mobilní platby, což je bezesporu jeden z největších záporů. Na druhou stranu hodinky disponují mikrofonem a reproduktorem, takže příchozí hovor můžete odbavit rovnou ze zápěstí. Kvalita zvuku je průměrná a na krátké hovory dostačující.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie bývá palčivou otázkou pro všechny chytré hodinky, avšak Huawei především díky svému operačnímu systému Harmony OS dokáže divy. Samotný výrobce uvádí výdrž přibližně okolo sedmi dní, což z praxe mohu potvrdit. Při intenzivním využívání klesne baterie na nulu za nějakých 4–5 dní, ovšem při lehkém zápřahu není problém dostat se přes 10 dní.

Kapacita akumulátoru činí 451 mAh a doplna jej dobijete přibližně za hodinu a půl. Hodinky lze nabíjet nejen skrze dodávaný adaptér, ale také na bezdrátových nabíječkách standardu Qi. Některé nabíječky mají ovšem s dobíjením potíže, především kvůli rigidnímu řemínku.

Operační systém a doprovodná aplikace

Operační systém Harmony OS z dílny Huawei je pro hodinky poměrně dobře optimalizovaný. Jeho používání je rychlé a bezproblémové, čemuž napomáhá také česká lokalizace. Z hlediska funkčnosti se až na pokročilé zdravotní funkce hodinky nikterak nevymykají běžnému standardu výrobce, tudíž zde najdete základní přehledy, svítilnu či možnost iniciovat jednu ze 70 sportovních aktivit. Jen škoda, že aplikace třetích stran do hodinek nenahrajete.

Pochválit musím výběr ciferníků, kterých je poměrně požehnaně a další si můžete doinstalovat skrze doprovodnou mobilní aplikaci, a možnost ovládání hudebního přehrávače. Výtku bych snad měl jen k notifikacím, které sice zvládají přednastavené odpovědi, ovšem pouze v některých případech. S Messengerem jste sice v suchu, zato pokud třeba jako já používáte Threemu, máte jednoduše smůlu, což platí také o podobě rozlišovacích ikon, které jsou pro „ostatní“ aplikace stejné. Na tom by Huawei ještě měl zapracovat, stejně jako na NFC platbách, které zde vůbec nejsou k dispozici, a to ani skrze Curve Pay.

Doprovodnou aplikaci Huawei Zdraví bohužel nemůžete stáhnout z Google Play (iOS se toto omezení netýká), takže doporučuji zamířit do Huawei App Gallery, případně na stránky výrobce. V tomto ohledu nelze mnoho vytýkat – aplikace je jednoduchá, přehledná a plně lokalizovaná.

Všechna potřebná data máte hned na první stránce, přičemž rychle se můžete přepnout na cvičení nebo do úpravy nastavení. Při používání mi nic zásadního nechybělo.

Zdravotní funkce a měření

Pro začátek nejprve ve stručnosti zmíním sportovní funkce, kterým bych za normálních okolností věnoval celou jednu kapitolu. Vzhledem k tomu, že Watch D slouží především pro sledování zdraví, ale dopodrobna rozpitvávat monitoring sportu nebudeme. Ostatně není taky moc proč – ať už vyrazíte běhat, na trenažér nebo si třeba zacvičit jógu, měření jsou spolehlivá a přesná. V případě ušlých kroků mají trochu tendenci uživateli přidávat, ale vždy jen v řádu desítek kroků.

Teď už ale k tomu největšímu taháku, tedy měření krevního tlaku. Jelikož netrpím žádnými obtížemi spojenými se srdcem, očekával jsem pokaždé dobré výsledky s odchylkou přibližně ±3 mm Hg, jak udává výrobce. Ty mi také Huawei Watch D naměřily, což ale samo o sobě nemusí být zárukou dobré funkčnosti. Proto jsem hodinky otestoval také na osobě, která obtíže s vysokým tlakem má, abych se díky porovnání s domácím tlakoměrem přesvědčil o správnosti hodnot.

Pro správné měření je potřeba mít hodinky nastavené na správnou velikost zápěstí a zaujmout pozici tak, abyste měli zařízení ve stejné linii jako srdce. Samozřejmou nutností je klidný dech, žádný pohyb či zkřížené nohy. Všechny instrukce vám aplikace sdělí, takže se nemusíte obávat, že byste na něco zapomněli. Samotné měření začne po odpočtu 5 sekund a trvá přibližně čtvrt minuty. Během toho se řemínek na zápěstí začne nafukovat a po dokončení procesu se zase vyfoukne – zkrátka jako u klasického tlakoměru. Ten mimochodem nejde vzhledem k zaujaté poloze použít současně s hodinkami, aniž byste riskovali zkreslení dat.

První měření mi sice zahlásilo chybu vinou špatného postavení, avšak výsledek jsem se i přesto dozvěděl. Druhé již bylo v pořádku, ale při třetím mi hodinky opět zahlásily neúspěch a tentokrát ani nevykázaly žádné hodnoty. Během testování jsem se nicméně naučil zaujmout tu správnou pozici, takže k chybám již nedocházelo. Při porovnání s domácím certifikovaným tlakoměrem jsem byl schopen naměřit velmi podobné výsledky, přičemž hodinky měly tendenci tlak mírně snižovat. To je ovšem dáno také měřením u zápěstí, nikoli na paži, jak to bývá zvykem.

Obdobně jsem byl zvědavý na měření EKG, které probíhá stejně jako například u Apple Watch, tedy uzavřením okruhu skrze boční tlačítko. Musíte opět zaujmout správnou pozici a půl minuty v ní setrvat. K mé radosti jsem se dozvěděl, že netrpím fibrilaci síní – mé EKG dopadlo dobře. Při nedávné kontrole u lékaře jsem se dozvěděl stejnou informaci, tudíž mohu předpokládat, že Huawei Watch D měří EKG spolehlivě.

Zaujala mě i možnost měření teploty kůže, ovšem záhy jsem poměrně rychle vystřízlivěl – měření ze zápěstí je víceméně orientační, spoléhá se na celodenní průměr a je až příliš náchylné k okolním vlivům. Teoreticky vám sice může identifikovat přicházející nemoc, ovšem mnohem přesnějších výsledků dosáhnete klasickým teploměrem, který tvoří součást každé domácnosti.

Přestože tyto možnosti vítám, je potřeba pamatovat na to, že se v žádném případě nejedná o zdravotnické zařízení. Naměřené výsledky zkrátka nelze brát jako bernou minci. Poslouží pouze pro včasnou indikaci možného problému či měření při obtížích v situaci, kdy nemůžete využít jednoúčelového certifikovaného přístroje.

Měřit můžete též stres či spánek. V případě stresu to funguje obdobně jako u všech jiných nositelných zařízení a o relevanci výsledků mám své pochybnosti. Nejednou mi totiž hodinky hlásily nízkou míru stresu, když jsem nebyl zrovna ve velké pohodě. Spánek měří Watch D vcelku přesně, časy usnutí i vstávání odpovídají a jednotlivé fáze se shodují s jinými nositelnými zařízeními. Pochválit musím i přítomnost inteligentního buzení, kdy jste probuzeni v nejvhodnější spánkové fázi, či celou řadu praktických rad, jak data interpretovat. Vibrace hodinek jsou dostatečně silné a rozhodně nemusíte mít strach, že byste zaspali.

Závěrečné hodnocení

Huawei Watch D jsou netradičními chytrými hodinkami nejen na našem trhu. V základu se jedná o standardní zařízení na zápěstí, které Huawei okořenilo pokročilými medicínskými funkcemi, které jen tak někdo nenabídne. Ať už pro lidi se zdravotními obtížemi spojenými se srdcem, nebo chronické hypochondry, jde o skvělé zařízení a dobrého pomocníka v tom, jak mít alespoň základní přehled o svém zdravotním stavu. Pro zdravého člověka ale nemá pořízení příliš velký smysl.

Předností je bezesporu komplexní měření srdce, od tepové frekvence přes okysličení a EKG až po krevní tlak. Zároveň hodinky umí fungovat jako klasické chytré zařízení, takže s ním přepnete hudbu, vyřídíte notifikace či hovor nebo zaznamenáte odpolední běh. Mírným kladem je také dobrá výdrž na baterii a kvalitní AMOLED panel. Nevýhodu představuje především jejich vzhled a rozměry, které nejsou příliš reprezentativní, horší nabídka alternativních řemínků, nemožnost jakéhokoliv placení skrze NFC a především pořizovací cena. Za 9 999 Kč si své zájemce budou dle mého názoru hledat poměrně těžko.

Huawei Watch D 8.3 Design a zpracování 6.7/10

















Funkce a výbava 9.0/10

















Pohodlnost nošení 7.7/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Měření a sportovní aktivity 9.6/10

















Klady měření krevního tlaku i EKG

kvalitní AMOLED

dobrá optimalizace a doprovodná aplikace

lze využívat i jako klasické chytré hodinky

certifikace IP68 Zápory neatraktivní design a větší rozměry

horší práce s notifikacemi

řemínků s roztečí 30 mm není mnoho

nelze nijak platit skrze NFC

vyšší cena Koupit Huawei Watch D