Méně fotoaparátů za více peněz. Galaxy S27 Ultra bude plný kontroverzních změn

- Posbírali jsme všechny dostupné informace o příštích vlajkách od Samsungu
- Galaxy S27 Ultra a S27 Pro se budou lišit víc, než se původně předpokládalo
- Rozdíly se budou týkat stylusu S Pen, teleobjektivu a možná i procesoru
- Chystané novinky zřejmě nepříjemně podraží
Začátek příštího roku přinese tradičně nové vlajkové smartphony od Samsungu, přičemž oproti minulým rokům se najednou dočkáme hned čtyř nových modelů. Přímé pokračovatele současných telefonů řady Galaxy S26 doplní zbrusu nová varianta Galaxy S27 Pro, což má být zjednodušeně řečeno menší sourozenec vrcholného modelu Galaxy S27 Ultra. V minulých týdnech se o těchto telefonech objevila na internetu spousta zajímavých informací, přičemž ne úplně všechny jsou pozitivní.
Design: záda po vzoru Applu a Xiaomi
Galaxy S27 Pro a Ultra dostanou zbrusu nový design zadní strany. Samsung po vzoru Applu nebo Xiaomi použije rozměrný vystouplý obdélník s fotoaparáty v horní třetině telefonu. Toto řešení má dvě zásadní výhody – telefon se na stole tolik nekýve a díky zvětšenému prostoru pod fotoaparáty přináší bezproblémovou kompatibilitu s magnetickými powerbankami a jiným příslušenstvím.
Otázkou ovšem je, zda Samsung konečně dodá magnetický prstenec přímo do samotných telefonů, anebo bude opět vyžadováno dokoupení krytu.
Fotoaparáty: 3× Pro, 5× Ultra
Velmi kontroverzní změna se odehraje na poli fotoaparátů. Už dříve prosáklo, že Galaxy S27 Ultra přijde oproti předchozí generaci o jeden z teleobjektivů, konkrétně o ten s 3× přiblížením. Jeho pozici mají zastat digitální výřezy z hlavního 200Mpx fotoaparátu. Ve výsledku se nemusí jednat o zvlášť velkou ztrátu – „kratší“ z obou teleobjektivů Samsung dlouhé roky neupgradoval a po hardwarové stránce patřil ve fotovýbavě smartphonů Galaxy Ultra k těm slabším fotoaparátům.
I seriously think Samsung should consider temporarily stepping away from the smartphone market.
First, its smartphone business is facing increasing pressure on profitability. If you're investing enormous resources and selling millions of devices without generating profits that… https://t.co/pTewFSSSua
— Ice Universe (@UniverseIce) October 10, 2026
Jak se ovšem zdá, Samsung tento fotoaparát nehodí do popelnice, ale překvapivě jej nasadí do nového modelu Galaxy S27 Pro. Dosud se zdálo, že Galaxy S27 Pro bude pouze zmenšený Galaxy S27 Ultra ochuzený o stylus S Pen, avšak podle nejnovějších zjištění informátora Ice Universe bude rozdělní následující – 5× teleobjektiv (snímač Samsung ISOCELL HP6) zamíří do Galaxy S27 Ultra, 3× teleobjektiv dostane Galaxy S27 Pro.
Ice Universe je tímto rozhodnutím evidentně velmi zaskočen, a dokonce volá po tom, aby Samsung ukončil své působení na trhu se smartphony. Samsung podle Ice Universe investuje obrovské zdroje do podniku, který prakticky přestal generovat zisk, a co hůř – jeho telefony jsou čím dál tím méně konkurenceschopné. Výbava stagnuje, software zaostává a ceny jsou směšně vysoké.
Lepší zpracování fotografií
Co Samsung „ošidí“ na hardwarové výbavě, to se pokusí vylepšit v oblasti softwaru. Korejci podle Ice Universe chystají tři významné změny v oblasti zpracování fotografií – celkový tón pořízených snímků má být oproti Galaxy S26 Ultra posunutý více do tepla, telefon si má lépe poradit s drobnými jasnými objekty v dálce (například pouličními lampami), a celkově by měl nabídnout čistší obraz se sníženým výskytem šumu v tmavých oblastech.
Exclusive, detailed leak: Compared with the Galaxy S26 Ultra, the Galaxy S27 Ultra brings three very noticeable changes to its camera processing:
1. The overall color tone has clearly shifted from cool to warm
This is the most obvious change, and something you can notice almost…
— Ice Universe (@UniverseIce) September 29, 2026
Nejistota okolo čipsetů
Po nedávném odhalení vlajkových procesorů od Qualcommu visí ve vzduchu každoroční otázka, jaký čipset Samsung u svých smartphonů použije. Korejci před nedávnem zahájili výrobu vlastního Exynosu 2700 a údajně u něj stanovili o 10 procent vyšší výrobní cíl než u předchozí generace.
Samsung svému vlajkovému čipu věří, po stránce parametrů bude patřit k současné špičce – podle dosavadních spekulací by měl být vyroben 2nm procesem druhé generace, a oproti Exynosu 2600 má nabídnout o 12 procent vyšší výkon, o 25 procent nižší spotřebu a o 8 procent menší rozměry. Exynos 2700 údajně ve výkonu všech procesorových jader překoná Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 o téměř 10 procent, zaostává ale ve výkonu jednoho jádra.
Ani to ale nutně nemusí znamenat, že tento čip uvidíme v Galaxy S27 Ultra. Podle nejnovějších informací z korejských médií je sice výroba Exynosu 2700 velmi úspěšná a výnosy jsou velmi dobré, nicméně i tak je u Galaxy S27 Ultra pravděpodobnější nasazení čipů od Qualcommu. Zatím to vypadá tak, že u korejských a evropských variant modelů Galaxy S27, S27+ a S27 Pro Samsung použije Exynos, zatímco do vrcholného Galaxy S27 Ultra nasadí Snapdragon. To by byl společně s teleobjektivem a (ne)podporou stylusu S Pen další významný rozdíl mezi oběma modely. Konečné rozhodnutí ale údajně stále ještě nepadlo.
Zase o fous lepší displej
Samsung na smartphonech řady Galaxy Ultra zkouší nové technologie displeje, v posledních dvou letech například přišel s antireflexní povrchovou úpravou obrazovky či s omezením pozorovacích úhlů u citlivých informací. Obrazovka Galaxy S27 Ultra (a zřejmě i Galaxy S27 Pro) by měla konečně přinést DC stmívač, tedy technologii, která reguluje jas displeje bez blikání.
DC stmívání používá u svých vlajkových telefonů většina čínských výrobců, Samsung se ale dosud držel pulzní modulace (PWM), která řídí jas rychlým blikáním. Tato technologie je pro část uživatelů problematická, neboť způsobuje únavu očí, bolesti hlavy a někdy i migrény. Výroba LTPO panelu s DC stmívačem je ale složitá, jelikož při nízkém jasu trpí kvůli nízkému napětí na nestabilitu svícení pixelů. Samsung proto zřejmě přistoupí na hybridní řešení – u vysokého jasu bude používat DC stmívání, u nižšího jasu pulzní modulaci.
Displej bude pravděpodobně jednou z hlavních položek, kterou se budou vrcholné modely Galaxy S27 Pro a Ultra lišit od základních modelů. Zatímco u dražších „vlajek“ Samsung údajně použije novější obrazovku M16 s podporou privátního displeje a DC stmívání, základní modely si údajně budou muset vystačit se starší generací displeje M14+ bez výše uvedených funkcí.
Úhlopříčky obrazovek pak mají být následující:
- Galaxy S27 – 6,3 palců (M14+)
- Galaxy S27+ – 6,7 palců (M14+)
- Galaxy S27 Pro – 6,47 palců (M16)
- Galaxy S27 Ultra – 6,9 palců (M16)
Ještě dražší než letos
Samsung před nedávnem zdražil smartphony stávající řady Galaxy S26, novinky z příští generace ale údajně zdraží ještě víc. Podle jihokorejských médií by se mělo zdražení pohybovat někde na úrovni 75-100 dolarů (asi 2-2,5 tisíce korun s DPH), u vyšších paměťových variant by mohlo být zdražení až o 200 dolarů (asi 5 tisíc korun). Od uvedení řady Galaxy S26 nás ale dělí ještě několik měsíců, tudíž ceny se mohou ještě hýbat.