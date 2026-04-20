TOPlist

Mega sleva na hodinky Samsung. Do půlnoci jsou Galaxy Watch 8 za pouhých 4 092 Kč

PR článek
PR článek 20. 4. 14:16
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 8 a Watch 8 Classic

Pouze do dnešní půlnoci koupíte chytré hodinky Samsung v rekordní slevě. Mobil Pohotovost poslala strmě dolů ceny Galaxy Watch, a to tak výrazně, že v kombinaci s cashbackem ušetříte až 8 tisíc. Třeba Galaxy Watch8 Classic vychází na neuvěřitelných 6 632 Kč, běžně přitom stojí přes 13 tisíc.

Na mp.cz běží do dnešní půlnoci rekordní víkendové slevy, které extrémně srazily i ceny chytrých hodinek od Samsungu. Slevy najdete u všech nejnovějších modelů, tedy jak u Galaxy Watch8 a Watch8 Classic, tak u Galaxy Watch Ultra (2025).

Galaxy Watch s mega slevou

Hlavním hitem jsou jednoznačně Galaxy Watch8 Classic. Ty po započtení přímé slevy a cashbacku od Samsungu vychází na pouhých 6 632 Kč (běžně 13 290 Kč). To je za hodinky s prémiovým designem, oblíbenou otočnou lunetou a bohatými funkcemi včetně optimalizace spánku a sledování cévní zátěže opravdu zajímavá cena. Navíc k hodinkám dostanete ještě výkupní bonus 1 000 Kč.

Vůbec největší slevu najdete u Galaxy Watch Ultra (2025), při jejichž nákupu ušetříte přes 9 tisíc – hodinky vás teď díky slevě a cashbacku vyjdou na pouhých 9 492 Kč (běžně 17 490 Kč) a navíc při jejich nákupu získáte výkupní bonus 1 200 Kč od Mobil Pohotovosti.

Ceny po slevě a využití cashbacku:

Chytré hodinky Galaxy Watch Ultra

Jak získat cashback?

Získání cashbacku je velmi jednoduché. Stačí, když po zakoupení zaregistrujete chytré hodinky na stránce novysamsung.cz. Poté si jen počkáte na schválení registrace a cashback vám bude vyplacen do 14 dní na bankovní účet uvedený v registraci. Ovšem pozor, akce platí jen do 30. 4. 2026 nebo vyprodání zásob. Kompletní podmínky akce najdete na mp.cz/samsung-cashback.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Ovladač k Xboxu Series v edici X25
Microsoft testuje cloudové hraní zdarma, smířit se musíte jen s jednou nepříjemností
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Ilustrace výroby čipů: wafer v čistém provozu
AMD nechce v AI závodě zůstat pozadu, přislíbilo miliardové investice Anthropicu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
0
Spor mezi Googlem a Evropskou Unií před soudem
Miliardový trest pro Google: Bruselu došla trpělivost a vytasil další vysokou pokutu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
6

Kapitoly článku