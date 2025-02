Máte ve své sbírce nekvalitní videa? Nová AI Starlight s nimi dokáže zázraky

Project Starlight převádí nekvalitní záběry do vysokého rozlišení pomocí pokročilého difuzního modelu

Technologie odstraňuje běžné vady videí a zakládá si na jednoduchosti

Starlight je v omezeném předběžném přístupu, Topaz Labs slibují budoucí zlepšení a širší dostupnost

Společnost Topaz Labs oznámila „Project Starlight“, přelomový nástroj pro obnovu videa s umělou inteligencí. Ten slibuje přeměnit rozmazané a nepříliš kvalitní záběry na křišťálově čistý obraz ve vysokém rozlišení. Nová technologie tak klasický filmový „nástroj“ zvětšování či zlepšování (viz třeba slavná scéna „Enhance“ z prvního Blade Runnera…) vyřeší už jednou pro vždy.

Konec rozmazaným videím

Projekt Starlight, který firma popisuje jako svůj „největší skok“ od uvedení Video AI, využívá novou architekturu modelu s více než 6 miliardami parametrů a používá také nejnovější hardware od Nvidie. Tento přístup podle Topaz Labs představuje nejdynamičtější a nejkomplexnější metodu vylepšení videa, kterou vytvořili, a dle jejich slov stanovuje nové měřítko pro obnovu videa pomocí umělé inteligence.

Technologie řeší běžné problémy s degradací videa, jako jsou kompresní artefakty, rozmazání, aliasing, šum, nebo třeba chybějící pixely. Toho dosahuje automatickou analýzou a zpracováním stovek snímků za účelem obnovení detailů, přičemž model očividně umí techniky typu denoise, deblur, upscale a anti-aliasing záznamů. Projekt Starlight například prokázal, že dokáže efektivně vylepšit záběry z fotoaparátů, jako je Sony RX10.

Jednoduché a rychlé

Na rozdíl od běžných nástrojů pro vylepšení videa, které mohou vyžadovat rozsáhlé manuální nastavení, je Project Starlight navržen tak, aby byl rychlý, jednoduchý a přístupný. V praxi tak netřeba upravovat jakékoliv parametry, a tak pokud jste zvyklí například ve Fotkách Google upravovat fotky jedním ťuknutím na nabízenou automatickou opravu, může popisovaná úprava videa fungovat podobně.

Videa z moderních telefonů jsou už sice dostatečně kvalitní, nicméně i dnes se občas najde video natočené na špičkový smartphone, které vypadá hrozně. Může mít špatné světelné podmínky, roztřesený obraz, příliš velké přiblížení či jiné neduhy, se kterými si ani ty nejdražší telefony ještě neumí perfektně poradit. A právě s tím by mohl Starlight pomoct. Stejně jako s případnými starými domácími videi natočenými na staré kamery z devadesátek.

Zatím jen pro vyvolené

Jak už to tak u celé řady AI nástrojů bývá, technologie není široce dostupná a zadarmo. V současné chvíli je k mání pouze uživatelům s předběžným přístupem a nabízí bezplatnou obnovu videí o délce až 10 sekund a rozlišení Full HD (1080p). Delší klipy, až do délky pěti minut, lze zpracovat za kredity. Plánována je verze Enterprise, která by měla pojmout delší videa a výstupy ve vyšším rozlišení.

Topaz Labs sice uznávají současná omezení týkající se doby zpracování a nákladů, nicméně uvedli, že difuzní model pro obnovu videa se neustále zlepšuje s cílem dosáhnout vyšší rychlosti a vyšší efektivity nákladů a v budoucnu zlepšit kvalitu. Otázkou však je, jestli bude většina lidí používat nástroje od Topaz Labs, nebo Google a Apple postupně něco srovnatelného (či lepšího?) implementují do svých operačních systémů, aplikací a telefonů.