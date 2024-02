Masivní investice Velké Británie: na regulaci AI dá 100 milionů liber

Velká Británie nebere AI na lehkou váhu

Část peněz ze svého rozpočtu investuje do lepší regulace

Konkrétní plány na regulaci umělé inteligence zveřejní do konce dubna

Britská vláda podniká významné kroky k odpovědnému rozvoji a regulaci umělé inteligence a vyčlenila více než 100 milionů liber na nové financování těchto iniciativ. Tato významná investice odráží rostoucí obavy veřejnosti ohledně odpovědnosti za umělou inteligenci, přičemž průzkumy zdůrazňují širokou poptávku po tom, aby tvůrci velkých jazykových modelů převzali za své výtvory jasnou odpovědnost.

Cílem vlády je najít rovnováhu mezi inovacemi a bezpečností. Financování má podpořit výzkum, vybavit regulační orgány v různých odvětvích a zavést flexibilní regulační přístup „založený na kontextu“, jehož cílem je zmírnit rizika umělé inteligence, aniž by tím trpěl pokrok.

Investice, kam se podíváš

Britská vláda chce více než 100 milionů liber rozdělit do těchto iniciativ spojených s regulací AI:

10 milionů liber na zvyšování kvalifikace regulačních orgánů v odvětvích, jako je zdravotnictví, telekomunikace a vzdělávání, které jim umožní lépe řešit jedinečné výzvy, jež pro ně AI představuje

90 milionů liber na spuštění nových britských výzkumných center, která podporují špičkové inovace v oblasti AI, spolu se strategickým partnerstvím s USA zaměřeným na odpovědný vývoj nástrojů umělé inteligence

2 miliony liber na podporu projektů, které definují odpovědné postupy v oblasti umělé inteligence v různých oblastech, jako je policejní práce, a řeší obavy veřejnosti z možného zneužití.

Zveřejnění regulačních plánů AI klíčovými agenturami se plánuje do 30. dubna, tudíž už brzy budeme chytřejší a uvidíme, jak si chce britská vláda s regulací AI poradit.

Prázdné politické body?

„Díky inovativnímu přístupu Spojeného království k regulaci UI jsme lídrem v oblasti bezpečnosti i technologického pokroku,“ uvedla ministryně pro vědu Michelle Donelan. „Tato investice nám umožňuje proaktivně řešit rizika a zároveň položit základy pro zodpovědné využívání obrovských výhod umělé inteligence.“

Politické plácání po zádech tak Britům zatím jde pěkně, nicméně faktem je, že ty nejrozšířenější, zatím nejschopnější a zdaleka nejpoužívanější nástroje umělé inteligence z Británie ani z EU bohužel nepochází. A je otázkou, zda se Británii podaří nakopnout skrze výše zmíněné fondy vývoj „vlastní“ AI nějakým konkurenceschopným způsobem. Nástroje třeba od OpenAI či Googlu jsou už natolik pokročilé a začínají být natolik etablované, že tenhle vlak Evropě dost možná neujíždí, ten už možná definitivně ujel.

Nicméně možná je nakonec lepší pokoušet se dělat alespoň něco než jen sedět se založenýma rukama a čekat, jak to dělá v praxi většina zemí. Těžko ale nyní spekulovat, co z toho bude Británie, její vlastní firmy a občané v praxi mít, to ukáže až čas.