Malej, ale šikovnej: nový herní ovladač Xbox Nano snadno strčíte do kapsy

- Společnost Microsoft představila svůj nejmenší herní ovladač s názvem Xbox Nano
- Novinka se díky kompaktním rozměrům pohodlně vejde do kapsy
- Ovladač už si můžete předobjednat za 1229 korun, do prodeje půjde v listopadu
Společnost Microsoft oficiálně představila nový herní ovladač Xbox Nano. Jak už název napovídá, oproti standardnímu Xbox Series ovladači je novinka o poznání menší – bez problému jej strčíte do kapsy – a také o něco levnější. V Česku jej pořídíte za 1 229 korun. Díky kompaktnějším rozměrům by nový gamepad mohl zaujmout mimo jiné mladší hráče, osoby s menšíma rukama nebo zkrátka kohokoliv, kdo hledá přenosný ovladač pro hraní na cestách.
Malej, ale šikovnej
Co se týče rozměrů, s 12,7 cm na šířku a hmotností necelých 100 gramů se Xbox Nano oficiálně stává nejmenším ovladačem od Microsoftu. Pro srovnání – Xbox Series ovladač měří na šířku 20 centimetrů a váží 200 gramů. Ve výbavě přitom ve srovnání s větším bráškou nikterak nezaostává (nepočítáme-li ergonomii, pozn. red.). Najdete na něm všechna standardní tlačítka a nechybí ani podpora Xbox Wireless a Bluetooth pro bezdrátové připojení k PC, konzolím Xbox, mobilním telefonům či tabletům.
Xbox Nano je vybaven dobíjecí baterií a na rozdíl od většiny ovladačů od Xboxu jej nemusíte krmit AA bateriemi, stejně tak nebudete nepotřebovat ani externí nabíjecí sadu. Úplnou novinkou je pak programovatelné tlačítko, které může sloužit třeba k pořizování snímků obrazovky, spuštění nahrávání videa a mnoha dalším úkonům – volba je jen na vás.
Květnový únik potvrzen
První informace o Xboxu Nano se na internetu objevily v průběhu letošního května díky několika uniklým obrázkům. Přední strana ovladače nich byla osazena malým displejem, který měl patrně sloužit k indikaci připojení do cloudu nebo ke konzoli. Obrazovka se však do prodejní verze nakonec nedostala – možná se jednalo o testovací funkci nebo se Microsoft snažil snížit výrobní náklady. Jinak ale ovladač vypadá úplně stejně jako na uniklých snímcích, a to včetně USB-C portu a tlačítka pro párování.
Xbox Nano si už dnes můžete předobjednat u vybraných prodejců nebo přímo z oficiálních stránek Microsoftu. Prodej by měl odstartovat 11. listopadu.