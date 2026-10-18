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Malej, ale šikovnej: nový herní ovladač Xbox Nano snadno strčíte do kapsy

Marek Bartík
Marek Bartík 18. 10. 20:00
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Xbox Nano 7
  • Společnost Microsoft představila svůj nejmenší herní ovladač s názvem Xbox Nano
  • Novinka se díky kompaktním rozměrům pohodlně vejde do kapsy
  • Ovladač už si můžete předobjednat za 1229 korun, do prodeje půjde v listopadu

Společnost Microsoft oficiálně představila nový herní ovladač Xbox Nano. Jak už název napovídá, oproti standardnímu Xbox Series ovladači je novinka o poznání menší – bez problému jej strčíte do kapsy – a také o něco levnější. V Česku jej pořídíte za 1 229 korun. Díky kompaktnějším rozměrům by nový gamepad mohl zaujmout mimo jiné mladší hráče, osoby s menšíma rukama nebo zkrátka kohokoliv, kdo hledá přenosný ovladač pro hraní na cestách.

Malej, ale šikovnej

Co se týče rozměrů, s 12,7 cm na šířku a hmotností necelých 100 gramů se Xbox Nano oficiálně stává nejmenším ovladačem od Microsoftu. Pro srovnání – Xbox Series ovladač měří na šířku 20 centimetrů a váží 200 gramů. Ve výbavě přitom ve srovnání s větším bráškou nikterak nezaostává (nepočítáme-li ergonomii, pozn. red.). Najdete na něm všechna standardní tlačítka a nechybí ani podpora Xbox Wireless a Bluetooth pro bezdrátové připojení k PC, konzolím Xbox, mobilním telefonům či tabletům.

Xbox Nano je vybaven dobíjecí baterií a na rozdíl od většiny ovladačů od Xboxu jej nemusíte krmit AA bateriemi, stejně tak nebudete nepotřebovat ani externí nabíjecí sadu. Úplnou novinkou je pak programovatelné tlačítko, které může sloužit třeba k pořizování snímků obrazovky, spuštění nahrávání videa a mnoha dalším úkonům – volba je jen na vás.

Květnový únik potvrzen

První informace o Xboxu Nano se na internetu objevily v průběhu letošního května díky několika uniklým obrázkům. Přední strana ovladače nich byla osazena malým displejem, který měl patrně sloužit k indikaci připojení do cloudu nebo ke konzoli. Obrazovka se však do prodejní verze nakonec nedostala – možná se jednalo o testovací funkci nebo se Microsoft snažil snížit výrobní náklady. Jinak ale ovladač vypadá úplně stejně jako na uniklých snímcích, a to včetně USB-C portu a tlačítka pro párování.



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Xbox Nano si už dnes můžete předobjednat u vybraných prodejců nebo přímo z oficiálních stránek Microsoftu. Prodej by měl odstartovat 11. listopadu.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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