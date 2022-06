Makety iPhonu 14 odhalily velikosti a rozložení fotoaparátů. Podívejte se, jak vypadají

Představení letošních iPhonů proběhne pravděpodobně až na podzim, ovšem spekulace již nějakou dobu běží na plné obrátky. S blížícím se termínem odhalení se objevují stále častěji zaručené zprávy, jakými funkcemi a novinkami budou chystané iPhony disponovat. Nyní přišel renomovaný server MacRumors hned s několika maketami, které nám hodně napoví především v oblasti rozměrů a designu.

Makety pochopitelně nemusí odpovídat finálnímu produktu, ostatně jsou založeny na uniklých schématech a specifikacích. Pokud jde ale o rozměry a rozložení klíčových prvků, příliš se od reality nejspíš neodchylují, neboť výrobci příslušenství potřebují mít připravené zásoby ideálně ještě před samotným představením. Jak tedy bude příští generace iPhonů pravděpodobně vypadat?

Velké změny oproti stávajícím iPhonům 13 určitě nečekejte – design zůstal víceméně zachován a dočká se jen drobných změn. Tou nejvýraznější bude absence varianty mini. O té se dlouhodobě spekuluje, že není u uživatelů tak oblíbená, jak by si Apple představoval. K dispozici by v rámci letošní řady měly být 6,1″ iPhone 14 a iPhone 14 Pro, který doprovodí 6,7″ iPhone 14 Max a iPhone 14 Pro Max.

Varianty Pro dostanou namísto klasického výřezu pouze dva menší, konkrétně malý kruhový a o trochu větší pilulkovitý, zatímco standardní iPhony 14 zůstanou u již dobře známé podoby. Moduly fotoaparátů na zadní straně budou o něco větší a tlustší, ovšem opět pouze v případě Pro verzí, u kterých se očekává příchod nového 48Mpx fotoaparátu.

Hlavní změnou, kterou řada iPhone 14 přinese, by měly být větší rozdíly mezi základními modely a variantami Pro. Navenek mají telefony vypadat velmi podobně, avšak uvnitř bychom se mohli dočkat rozdílných čipsetů, fotoaparátů a také technologií displeje. Co z toho se nakonec potvrdí, to se dozvíme nejspíše už začátkem podzimu letošního roku.