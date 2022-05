iPhone 14 Pro by mohl dostat zapomenutou funkci, kterou rozhodně budete chtít

iPhony od Applu jsou bohužel poslední dobou v několika aspektech pozadu za konkurencí. Moc na tom nezměnila ani poslední generace v podobě modelů iPhone 13 Pro a Pro Max – bohužel pro Apple, Samsung a další výrobci už jsou ve vývoji dál. Spraví to nové iPhony 14 Pro?

Podle informací ověřeného analytika Rosse Younga lze očekávat, že by nové iPhony 14 Pro a Pro Max měly disponovat vylepšenou LTPO OLED obrazovkou, která dokáže snížit frekvenci až na 1 Hz. To se hodí zejména ve chvíli, kdy na displeji zobrazujete statický obsah.

Can’t confirm, but expecting it. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2022

Schopnost srazit obnovovací frekvenci displeje na úplné minimum by Apple konečně mohla přimět k implementaci jedné podstatné, tak trochu zapomenuté funkce. Tou je Always-On režim, při němž je většina pixelů na obrazovce neaktivní, frekvence ideálně klesne na 1 Hz a na tomto takřka vypnutém displeji se zobrazuje pouze čas, datum a případné notifikace. Ačkoliv je tato funkce ve světě androidových smartphonů už roky zcela běžná, žádný iPhone ji v tuto chvíli neumí.

Young zároveň uklidňuje ty, kteří by při akvivovaném Always-On režimu měli strach z poklesu výdrže baterie. Technologii LTPO s minimální obnovovací frekvencí 1 Hz implementoval tentýž výrobce i do hodinek Apple Watch Series 7. Ty již funkcí Always-On disponují (konkrétně od Series 5), a to se zachováním výdrže jako u prvních generací.

